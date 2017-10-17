في خطوة مثيرة للجدل.. نائب “كشف العذرية” يقدّم أوراق ترشحه لرئاسة الأهلي المصري

تقدّم النائب البرلماني “إلهامي عجينة” بشكل رسمي بأوراق ترشحه لرئاسة النادي الأهلي المصري، مساء اليوم الثلاثاء، في خطوة مثيرة للجدل.

واتَّسم النائب البرلماني عن محافظة الدقهلية بإثارة الجدل خلال الفترة الأخيرة بتصريحاته التي طالب خلالها بتوقيع “كشف العذرية” على أي طالبة تقدم أوراقها للدراسة الجامعية للقضاء على ظاهرة “الزواج العرفي”، إلى جانب حديثه عن أن الضعف الجنسي قضى على رجال مصر.

وأعلن “عجينة” عبر بيان رسمي على صفحته بموقع فيسبوك قائلاً: “تعلمنا أنه لا يوجد مستحيل، وبكل إصرار، وعزيمة، وجهد مبذول، من أجل النهوض بالقلعة الحمراء قررت الترشح لرئاسة النادي الأهلي، وتم تقديم الأوراق المطلوبة اليوم.. والله الموفق والمستعان”.