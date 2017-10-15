الأهلي المصري: الانتخابات المقبلة مهددة بالإلغاء.. وما يحدث غير مقبول

أكد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود طاهر، أن انتخابات النادي المقبلة مهددة بالبطلان بسبب إصرار اللجنة الأولمبية على عدم ضم أعضاء فرع الشيخ زايد لكشوف الناخبين.

وقال اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي، إن باب الترشح لانتخابات الأهلي المقبلة تم فتحه في التاسعة، صباح اليوم الأحد، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم التقدم بأي طلبات.

وأضاف شمس، في تصريحات صباح اليوم: “باب الترشح للانتخابات سيتم غلقه في الخامسة مساء يوم السبت المقبل”.

وأوضح: “اللجنة الأولمبية أبلغتنا بعدم أحقية أعضاء فرع زايد في الترشح، وإدراج أسماء في انتخابات النادي المقبلة، رغم حصولهم على حكم قضائي بالمشاركة، ولكن الأولمبية اعتمدت في هذا الأمر على اللائحة الاسترشادية”.

وتابع: “السؤال الآن ماذا لو أقيمت الانتخابات وشارك فيها أعضاء زايد ثم حصلت الأولمبية على حكم قضائي بعدم أحقية أعضاء زايد في الاشتراك، سيتم إلغاء الانتخابات حينها، وتشكل لجنة من المدير التنفيذي ومدير النشاط الرياضي والمدير المالي لإدارة النادي، وهو أمر غير مقبول مع ناد بحجم الأهلي”.

ومن المنتظر أن يتنافس محمود طاهر ومحمود الخطيب على رئاسة القلعة الحمراء في الانتخابات المقبلة.