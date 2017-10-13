النادي الأهلي المصري يكشف حقيقة الحصول على توقيع لاعب الزمالك

كشف النادي الأهلي المصري حقيقة الأنباء التي ترددت عن حصول النادي على توقيع أحمد توفيق، لاعب وسط نادي الزمالك، لينضم لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، لـ”إرم نيوز”: “لا صحة لما تردد عن توقيع أحمد توفيق لاعب وسط الزمالك للأهلي، مجرد شائعات”.

وأضاف عبدالحفيظ: “الأهلي لا يتعاقد مع لاعبين دون علم أنديتهم، خاصة الزمالك، كما أننا نمتلك وفرة في خط وسط الفريق ولا نحتاج للتعاقد مع لاعب جديد في هذا المركز”.

وتابع: “نرجو من بعض وكلاء اللاعبين عدم إقحام الأهلي في بعض الصفقات من أجل الضغط على الأندية لتجديد التعاقد مع لاعبيها”.

يذكر أن أنباء ترددت عن حصول الأهلي على توقيع أحمد توفيق لاعب وسط الزمالك لينضم لصفوف الفريق في بداية الموسم القادم، عقب انتهاء تعاقده مع ناديه في نهاية الموسم الحالي