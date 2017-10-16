النادي الأهلي يكتسح الرجاء ويواصل التقدم في ترتيب الدوري المصري

اكتسح فريق الأهلي حامل اللقب ضيفه الرجاء 4 /1، اليوم الإثنين، على استاد السلام في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وحقق الأهلي فوزه الثاني على التوالي بعد أن تغلب على الاتحاد السكندري 2/0 في الجولة الماضية.

وجاءت أهداف الأهلي بواقع 3 أهداف في الشوط الأول، بالإضافة إلى هدف واحد في الشوط الثاني.

وافتتح أحمد فتحي التسجيل للأهلي في الدقيقة السادسة، ثم أضاف مؤمن زكريا الهدف الثاني في الدقيقة ،20 وتبعه جونيور أجايي بتسجيل الهدف الثالث في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يختتم سعدالدين سمير أهداف الفريق الأحمر في الدقيقة 59 بعد أن تكفل أحمد سعيد كوكا بتسجيل الهدف الوحيد للرجاء في الدقيقة 54.

وبهذا الفوز، يرتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط في المركز السابع، وتتبقى له مباراتان وظل الرجاء في المركز الثامن عشر الأخير بلا رصيد من النقاط.

ويستعد الأهلي لمواجهته المرتقبة أمام النجم الساحلي يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق التونسي 2/1.