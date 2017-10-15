مصر.. تعرّف موعد مباراة كأس السوبر بين النادي الأهلي والمصري البورسعيدي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد مباراة كأس السوبر بين النادي الأهلي بطل الدوري، والمصري البورسعيدي وصيف بطل الكأس.

وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري، إن مباراة كأس السوبر المصري ستقام يوم الجمعة 12 من شهر يناير المقبل”.

ولم يحدد عامر حسين ملعب المباراة قائلًا: “لم يحدد اتحاد الكرة والشركة الراعية ملعب إقامة المباراة، ولا نعلم هل ستقام المباراة في مصر أم خارج البلاد”.

يذكر أن النادي الأهلي المصري نجح بتحقيق الثنائية في الموسم الماضي، “جمع بين الدوري والكأس”، وسيلاقي المصري البورسعيدي وصيف الكأس.