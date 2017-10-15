مصر ضمن أكثر 10 دول طلبًا للحصول على تذاكر كأس العالم 2018

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” أن مصر ضمن أكثر 10 دول طلبًا للحصول على تذاكر كأس العالم في روسيا الصيف المقبل.

وأعلن الفيفا انتهاء الفترة الأولى من تلقي طلبات شراء تذاكر مباريات كأس العالم 2018، والتي بدأت في 14 من الشهر الماضي.

ويستأنف تلقي الطلبات في الفترة الثانية والتي ستمتد من 16 نوفمبر إلى 28 من نفس الشهر، على أن يتم اختيار أصحاب التذاكر في هذه الفترة بالنظر للأسرع في تقديم الطلب.

وأوضح الاتحاد الدولي أنه تلقى 3.5 مليون طلب لشراء تذاكر كأس العالم وكان 30% منها من الدولة المضيفة، روسيا.

بينما جاءت أغلب طلبات البلاد الأجنبية من دول تتضمن ألمانيا والبرازيل والأرجنتين وأيضًا من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، رغم فشل منتخبيهما في التأهل للمونديال.

يذكر أن أسعار التذاكر العالمية للبطولة التي تقام في 11 مدينة روسية تبدأ من 105 دولارات، بينما يمكن للمواطنين الروس شراؤها بداية من 1.280 روبل (22 دولارًا) فيما فوق.

وارتفعت طلبات الجمهور المصري للحصول على تذاكر مباريات كأس العالم بعد تأهل المنتخب الأول، عقب غياب دام 28 عامًا.

وتعود آخر مشاركة للمنتخب المصري في كأس العالم إلى نسخة 1990 في إيطاليا، حيث جميع نقطتين من تعادلين وخسارة أمام إنجلترا.