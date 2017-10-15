احتفالًا بالتأهل إلى كأس العالم.. الاتحاد المصري يلغي عقوبات سابقة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أنه قرر إلغاء العقوبات السابقة على كافة عناصر اللعبة احتفالًا بالوصول إلى نهائيات كأس العالم.

وقال الاتحاد المصري إنه قرر “رفع كافة العقوبات السابق توقيعها على جميع عناصر اللعبة من لاعبين وإداريين وأجهزة فنية في الدوري بجميع أقسامه، بما في ذلك دوري الكرة الخماسية وبطولات الجمهورية بمراحلها السنية اعتبارًا من اليوم 15 أكتوبر”.

وأضاف الاتحاد المصري أنه استثنى فقط حالات التزوير السابق اتخاذ عقوبات بشأنها.

وضمنت مصر الأسبوع الماضي التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 1990 بعد الفوز 2/1 على الكونغو في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.

وتعود آخر مشاركة للمنتخب المصري في كأس العالم إلى نسخة 1990 في إيطاليا حيث حقق تعادلين وخسارة.

من جهة أخرى وجّه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة السعودية، الدعوة للمنتخب المصري لزيارة السعودية وأداء مناسك العمرة.

وقالت الهيئة العامة في بيان نشرته على الإنترنت إن هذه الدعوة تأتي

تقديرًا للإنجاز الذي حقق المنتخب المصري بالتأهل إلى كأس العالم 2018.