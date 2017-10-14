مصر.. وليد سليمان يرد على اتهامه بتعمّد إصابة لاعب الاتحاد

أصدر وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي المصري، بيانًا رسميًا للرد على ما تردد عن تعمده إصابة هشام شحاتة، لاعب الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الخميس الماضي في بطولة الدوري العام.

ونفى سليمان الاتهامات التي وُجهت إليه بشأن تعمده إصابة أو إيذاء مدافع الاتحاد هشام شحاتة، خلال مباراة الفريقين في بطولة الدوري، مؤكدًا اندهاشه الشديد من كم الهجوم الذي تعرض له من عدد من وسائل الإعلام، رغم أنه كان ضحية لإيذاء واضح ومتعمد من اللاعب نفسه، على خلفية ادعاءات كاذبة من اللاعب.

وقال: “في البداية أحب أن أوضح نقطة مهمة، وهي أنني حاولت الاتصال باللاعب للاطمئنان عليه، وقمت بالاتصال به هاتفيًا ولكنه لم يرد، رغم أنه كان يرد على كل وسائل الإعلام حتى منتصف الليل، وعندما لم يرد قمت بإرسال رسالة له وأيضًا لم يرد، ولو كنت متعمدًا إيذاءه ما بادرت بالاتصال به”.

وتابع: “للأسف الشديد، فوجئت بكم من الادعاءات الكاذبة حول تلك الواقعة، والأغرب أن لاعب الاتحاد خرج عبر وسائل الإعلام يناقض نفسه حول حجم إصابته، فتارة يؤكد أنها ارتجاج في المخ، وأخرى أنه أُصيب بكسر في الجمجمة والأنف، والسؤال كيف استطاع هشام شحاتة أن يلعب أكثر من 10 دقائق كاملة وهي المساحة الزمنية التي فصلت بين واقعة احتكاكي به، وواقعة تعمده إيذائي من جانبه، رغم أن إصابة أي لاعب أو أي شخص عادي بارتجاج في المخ تعني غيابه تمامًا عن الوعي لبعض من الوقت، وعدم القدرة على التحرك وليس الجري بقوة”.

واستطرد: “لو كان فعلًا أُصيب بارتجاج في المخ أو كسر في الجمجمة فكيف سمح له طبيب فريق الاتحاد باستكمال المباراة؟ خاصة أنه خرج في وسائل إعلامية يؤكد أنه أكمل المباراة حتى طرده، وهو فاقد الوعي والتركيز، وكيف له وهو فاقد الوعي والتركيز تذكر حواري معه الذي ادّعى فيه أنني توعدته بمزيد من العنف، رغم أن العكس هو ما حدث، حيث توعدني اللاعب بالانتقام، وكيف يستطيع شخص مصاب بكسر في الجمجمة إجراء مداخلات هاتفية مطولة من داخل غرفة العناية المركزة باعترافه هو شخصيًا”؟!.

واختتم وليد سليمان، الذي تأكد غيابه عن مباراة الأهلي والرجاء المقبلة في الدوري، بالتأكيد على جاهزيته لخوض مباراة النجم الساحلي التونسي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا: “لماذا لم يتهِم زميلي سعد سمير مهاجم الزمالك باسم مرسي بتعمد إيذائه في واقعة مماثلة شهيرة حدثت في مباراة قمة سابقة؟”.