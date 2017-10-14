مصر.. عماد متعب يقاطع حسام البدري وصبري رحيل يتمرد

اتخذ عماد متعب ،مهاجم النادي الأهلي المصري، خطوة جديدة في حربه الدائرة حاليًا مع حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر على خلفية رفضه المشاركة في لقاء الاتحاد السكندري ببطولة الدوري العام.

وقال مصدر داخل الأهلي ،لشبكة “إرم نيوز”: “عماد متعب ،مهاجم الفريق، قاطع مدربه حسام البدري ،خلال التدريبات اليومية، حيث لا يتحدث معه نهائيًا ،ويتجاهل وجوده”.

وأضاف المصدر: “العلاقة بين متعب والبدري توقفت في آخر 48 ساعة ،بعد أحداث مباراة الاتحاد، ومتعب لم يتحدث مع البدري ،أمس واليوم ،ويؤدي تدريباته فقط ،ويرحل دون الحديث مع أحد”.

وتابع “البدري رفض الاجتماع مع اللاعب للحديث معه عن الواقعة، ويرسل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأحمد ايوب المدرب العام لتوصيل أي أمر لمهاجم الأهلي”.

ومن جانب آخر ،طلب صبري رحيل الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرحيل عن القلعة الحمراء في انتقالات الشتاء القادم، اعتراضًا على استمرار تجميده خارج الحسابات الفنية ،وعدم الاعتماد عليه في المواجهات الأخيرة.

ورفض رحيل الحديث بشكل مباشر مع البدري ،وتحدث مع الجهاز المعاون له، وأكد أنه أصبح في ترتيب متأخر بين لاعبي الجبهة اليسرى.

وأوضح مصدر ،داخل الجهاز الفني أن اللاعب أكد أنه لن يقبل أن يكون في مؤخرة ترتيب لاعبي الجبهة اليسرى ،خلف علي معلول وحسين السيد وأيمن أشرف ،مؤكدًا أنه يمتلك أكثر من عرض محلي للرحيل ،في يناير حتى لو على سبيل الإعارة.

وقرر رحيل الصدام مع البدري ،بعد مباراة النجم الساحلي التونسي في الـ22 من أكتوبر الجاري ،في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.