مصر.. 4 مشاهد فجّرت ثورة البدري ضد عماد متعب في النادي الأهلي

لا حديث داخل النادي الأهلي المصري سوى عن الصدام المثير الذي جمع بين حسام البدري المدير الفني للفريق، والمهاجم عماد متعب في لقاء الاتحاد السكندري مساء الخميس، في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وتراجع البدري عن إشراك متعب في ظل تباطؤه في خلع ملابسه، وإلقاء قميص التدريب أرضًا وقوله بالحرف الواحد: “أنت تذكرت تلعبني دلوقتي” إشارة لرفضه المشاركة بعد مرور 80 دقيقة من عمر اللقاء.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز المشاهد التي فجّرت ثورة حسام البدري ضد عماد متعب في الأهلي، فإلى السطور التالية:

.تراكمات سابقة

لا شك أن انفجار البدري خلال المؤتمر الصحفي، وحديثه عن مبادئ الأهلي، ورفضه التعامل بالعاطفة في واقعة عماد متعب ليست وليد الصدفة أو هذا الموقف، فالحقيقة أن هناك تراكمات سابقة بين متعب والبدري.





ومع عودة البدري الموسم الماضي، لم يشارك متعب بالشكل الكافي ليبدأ مسلسل الأزمات من خلال اعتراض اللاعب على تقسيمة أجراها المدير الفني، ولم يدرج فيها متعب، وقال له اللاعب بالحرف الواحد: “أنت مصدق نفسك”. وبدأت الأزمة تحديدًا مع ولاية البدري العام ،2012 حين أبقى البدري متعب بديلًا لفترات طويلة لصالح السيد حمدي ومحمد ناجي جدو، وهو ما كان يثير غضب اللاعب بشكل كبير.ومع عودة البدري الموسم الماضي، لم يشارك متعب بالشكل الكافي ليبدأ مسلسل الأزمات من خلال اعتراض اللاعب على تقسيمة أجراها المدير الفني، ولم يدرج فيها متعب، وقال له اللاعب بالحرف الواحد: “أنت مصدق نفسك”.

وخرج متعب في تصريحات إعلامية هاجم خلالها البدري وطالب بالحصول على الفرصة أكثر من مرة، وهو ما جعل المدير الفني يواجه ضغطًا من تساؤلات الصحفيين خلال المرحلة الماضية.

وانفعل متعب من جديد عقب لقاء ودّي في شهر فبراير الماضي وشن هجومًا في وسائل الإعلام ضد البدري، مؤكدًا أنه يتعرض للتهميش وسيرحل عن الفريق في هذه الحالة.

.أحاديث جانبية

يبدو البدري غاضبًا من الأحاديث الجانبية التي تشغل بال متعب مع بعض زملائه داخل الفريق والأجواء السلبية التي يصنعها بغضبه الدائم من قلة المشاركة رغم أنه قائد الفريق.

ورغم تأكيدات البدري أن علاقته بمتعب جيدة ومسألة اللعب من عدمها وجهة نظر فنية، إلا أن اللاعب يعيش حالة من الغضب العارم بسبب عدم مشاركته ويتحدث مع زملائه سواء حسام غالي الذي رحل للنصر السعودي، أو شريف إكرامي حارس المرمى أو مؤمن زكريا.

.حلقة صاحبة السعادة

جاء تجاهل متعب للبدري بشكل واضح في استضافته لحلقة برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الممثلة إسعاد يونس بمثابة تجديد للخلاف بين متعب والبدري.

وفوجئ البدري بتجاهل تام من اللاعب لذكر اسمه وتمجيد لدور الثنائي البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي، وحسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب.

.تصريحات جوزيه

جاءت تصريحات البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي، ومطالبته لمسؤولي القلعة الحمراء بتكريم متعب بالشكل اللائق لتزيد غضب البدري ضد اللاعب.

واعتبر البدري تصريحات جوزيه أنها محاولة من متعب للتقرب من الجماهير بشكل أكبر، والظهور في دور الضحية على حسابه، وهو ما جعله يواصل سياسة العناد ضد مهاجم الفريق الأحمر.