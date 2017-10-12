النادي الأهلي يهزم الاتحاد ويتقدم في ترتيب الدوري المصري (فيديو)‎

انتزع النادي الأهلي انتصاره الأول في بطولة الدوري المصري لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه الاتحاد السكندري اليوم الخميس في المرحلة الخامسة للمسابقة، التي شهدت أيضًا فوز المصري على ضيفه مصر المقاصة 3 / 2، وتعادل المقاولون العرب مع مضيفه الأسيوطي سبورت بهدف لمثله.

وارتفع رصيد الأهلي، حامل لقب المسابقة في الموسمين الماضيين، إلى أربع نقاط في المركز الثالث عشر مؤقتًا، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، علما بأنه مازال يمتلك ثلاث مباريات مؤجلة.

في المقابل، تجمّد رصيد الاتحاد، الذي تكبد خسارته الثالثة هذا الموسم، عند ست نقاط في المركز التاسع مؤقتًا.

وافتتح النيجيري جونيور أغايي التسجيل للأهلي في الدقيقة 43، قبل أن يضيف حسين السيد الهدف الثاني في الدقيقة 80.

واضطُر الاتحاد للعب بعشرة لاعبين في الثواني الأخيرة، عقب طرد لاعبه هشام شحاتة في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع، بسبب سلوكه العنيف ضد وليد سليمان لاعب الأهلي في كرة مشتركة بينهما.

وبتلك النتيجة، تخلّص الأهلي من عقدة الاتحاد في مبارياتهما في القاهرة، بعدما حقق فوزه الأول على الفريق السكندري في العاصمة المصرية منذ ستة أعوام ونصف العام تقريبًا.

ويرجع آخر فوز للأهلي على الاتحاد في القاهرة إلى 12 أيار/مايو العام 2011، عندما تغلب عليه بهدف نظيف ببطولة الدوري.

من جانبه، ارتقى المصري البورسعيدي لصدارة المسابقة، عقب فوزه المثير 3 / 2 على ضيفه مصر المقاصة.

وبادر الغاني جون أنطوي بالتسجيل مبكرًا للمقاصة في الدقيقة الثانية، قبل أن يتعادل إسلام أبوسليمة للمصري في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف أحمد شكري الهدف الثاني للمصري في الدقيقة 62، فيما عاد أنطوي لهزّ الشباك مرة أخرى، مسجلاً الهدف الثاني للفريق الفيومي في الدقيقة 69.

وبينما كانت المباراة في طريقها للتعادل، أحرز اللاعب المخضرم أحمد عيد عبدالملك هدف الفوز القاتل للمصري في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وارتفع رصيد المصري إلى 12 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد المقاصة، وصيف بطل المسابقة في النسخة الماضية، عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر (قبل الأخير)، علما بأن لديه مباراة مؤجلة مع الأهلي.

وفرض التعادل 1 / 1 نفسه على لقاء الأسيوطي سبورت مع ضيفه المقاولون العرب.

وأهدر الأسيوطي فرصة افتتاح التسجيل بعدما أضاع لاعبه أحمد سعيد أوكا ركلة جزاء في الدقيقة 29، ليرد المقاولون بهدف التقدم الذي حمل توقيع محمد سمير في الدقيقة 38، غير أن الأسيوطي أدرك التعادل في الدقيقة 54 عن طريق شريف دابو من ركلة جزاء.

ورفع “المقاولون العرب” رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، كما ارتفع رصيد الأسيوطي إلى خمس نقاط في المركز الحادي عشر.