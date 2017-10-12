رئيس النادي الأهلي المصري ينقلب على مدير الكرة

انقلب محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي المصري على سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بسبب ملف الانتخابات ومساندة محمود الخطيب المنافس على كرسي الرئاسة.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز: “تلوح في الأفق بوادر أزمة بين محمود طاهر رئيس الأهلي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بسبب علاقة الأخير بمحمود الخطيب المرشح لرئاسة النادي في الانتخابات المقبلة”.

وأضاف المصدر أن سيد عبدالحفيظ يتواصل بشكل مستمر مع محمود الخطيب منافس طاهر في الانتخابات المقبلة؛ ما أثار حفيظة رئيس “الأهلي” الحالي خاصة أن طاهر سبق وأن هدد لاعبي الفريق والجهاز الفني وحذرهم من التواصل مع أي عضو من قائمة الخطيب والابتعاد تمامًا عن لعبة الانتخابات.

المثير في الأمر أن عبدالحفيظ وفقًا لمصادر داخل الفريق يسعى للحفاظ على علاقته مع طاهر تحسبًا لاستمراره في ولاية أخرى، وفي الوقت نفسه يتطلع للحفاظ على دعمه للخطيب الذي قدمه للعمل الإداري في الأهلي من خلال اختياره للعمل في أكاديمية الأهلي بالمنصورة، ثم منسقًا عامًا للجنة الكرة ثم مديرًا للكرة.

إلى ذلك، دخل سعد سمير، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول في أزمة كبيرة مع حسام البدري المدير الفني للقلعة الحمراء قبل مواجهة الاتحاد السكندري مساء اليوم الخميس، في بطولة الدوري العام.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز: “أزمة عنيفة نشبت بين حسام البدري وسعد سمير مدافع الفريق قبل مواجهة الاتحاد المقرر لها الثامنة مساء اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات الدوري العام”.

وأضاف المصدر: “بدأت الأزمة خلال فقرة العرضيات التي خصصها البدري للاعبين حيث قام المدير الفني بتعنيف اللاعب أكثر من مرة؛ ما دفع الأخير للرد على مدربه والتأكيد له أنه يلتزم بالتعليمات؛ ما أثار غضب البدري الذي جدد تعنيفه للاعب بسبب التأخر في التحرك لاستقبال العرضيات”.

وتابع: “البدري عقد جلسة مع لاعبه في معسكر الفريق استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري وشرح له وجهة نظره الفنية هو ما دفع اللاعب للدفاع عن نفسه مؤكدًا أنه يلتزم بالتعليمات، وأنه تفاجأ بصوت مدربه العالي أمام الجميع رغم أن الموضوع لا يستدعي تعنيفه بهذا الشكل أمام زملائه في التدريبات”.

ومن جانب آخر طلب صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي من حسام البدري المدير الفني للفريق، الحصول على فرصة كاملة خلال الفترة المقبلة.

وأكد صالح لحسام البدري أنه يرغب في زيادة المعدل البدني له خلال المرحلة المقبلة، ولن يتحقق ذلك إلا بالمشاركة بشكل أساسي لبضع مباريات.