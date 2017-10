بكاء وفرحة مشجع في أمريكا بتأهل منتخب مصر لكأس العالم تحقق انتشارًا واسعًا (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام مقطع فيديو مؤثرًا لرجل مصري يدعى “أشرف” يعيش في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو يبكي بعد فوز المنتخب المصري على الكونغو وصعوده لكأس العالم في روسيا 2018.

وقامت فتاة تدعى “صوفيا وهي ابنة المشجع، بنشر المقطع عبر حسابها الشخصي على موقع “تويتر.

وعلقت صوفيا على الفيديو، قائلة :”ده شكل والدي بعد ما المنتخب المصري أحرز الهدف الثاني..دي كانت النتيجة”، في إشارة منها إلى بكائه الشديد.

وتم تداول الفيديو بكثافة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العالمية والمصرية.

يذكر أن المنتخب المصري فاز على الكونغو بهدفين دون رد سجلهما محمد صلاح، وصعد لمونديال روسيا 2018 رسميا.

So my dads soccer team won and this was the result…. ???????????????????????????? pic.twitter.com/3zdHmf0E5P

— صوفيا (@sdeezy_) October 8, 2017