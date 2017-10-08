4 أسباب قادت منتخب مصر لعبور عقبة الكونغو والتأهل إلى كأس العالم

حصد منتخب مصر فوزًا صعبًا على حساب الكونغو بهدفين مقابل هدف مساء الأحد، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، في الجولة قبل الأخيرة بتصفيات كأس العالم 2018 ليقتنص بطاقة التأهل للمونديال.

ونجح منتخب الفراعنة في التأهل إلى نهائيات المونديال بعد هذا الغياب الطويل الذي دام 28 عامًا، واستطاع أن يحقق الحلم الغائب.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز الأسباب التي قادت منتخب مصر لعبور عقبة الكونغو.. فإلى السطور القادمة:

توهج صلاح

قدّم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر حالة من التوهج وسيمفونية كروية رائعة من خلال تسجيل هدفين رائعين وكان نجم الشباك في تشكيلة الفراعنة.

تألق صلاح وسجل هدفين وقدّم أفضل مبارياته مع منتخب مصر والعرض التاريخي الذي لا يُنسى من خلال تسجيل هدفين قادا الفراعنة للتأهل للمونديال.

وقال أحمد حسام “ميدو”، نجم توتنهام الإنجليزي الأسبق، في تحليله عقب اللقاء: “محمد صلاح أسطورة بكل معنى الكلمة وأحد أسباب تأهل منتخب مصر من خلال امتلاكه الصبر والعزيمة والروح القتالية من أجل تحقيق كل هذه الإنجازات”.

وأضاف “صلاح أسطورة ولا أجد كلمات لوصف ما يقدّمه للمنتخب”.

دعم الجماهير

لعبت الجماهير دورًا كبيرًا في فوز المنتخب المصري بتشجيعه ومساندته في اللقاء حتى بعد هدف تعادل الكونغو القاتل.

وجاءت الهتافات المدوية في أرجاء ملعب برج العرب لتعيد تحفيز اللاعبين المصريين وتقديم مستويات رائعة حتى الدقائق الأخيرة وحصد الفوز.

تغييرات كوبر

ونجح الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر في تقديم صورة رائعة وأداء فني متميز بتغييراته التي قلبت الموازين.

واستطاع كوبر أن يقلب الموازين بمشاركة محمود حسن “تريزيغيه” على حساب صالح جمعة مما لعب دورًا كبيرًا في فوز الفراعنة.

وجاءت مشاركة عمرو جمال بدلًا من أحمد حسن “كوكا” لتزيد الضغط الهجومي من جانب منتخب مصر على الكونغو حتى الدقائق الأخيرة.

اندفاع بدني

نجح منتخب مصر باندفاعه البدني في لقاء الكونغو حتى الدقائق الأخيرة وتمكن من استغلال عامل التفوق البدني رغم هدف التعادل المتأخر الذي سجله منتخب الكونغو في الدقيقة 87.