مباراة مصر والكونغو.. حجازي يهدر الفرصة الأقرب للفراعنة (فيديو)

أهدر أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي فرصة هدف محقق لمنتخب مصر في لقاء الكونغو مساء الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة قبل الأخيرة بالمجموعة الخامسة في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.

وقاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي هجمة سريعة بتمريرة عرضية إلى كوكا أبعدها الدفاع لتصل لحجازي الذي سدد في جسم المدافع.

وأنقذ أحمد فتحي مدافع منتخب مصر فرصة قريبة للكونغو من تمريرة عرضية إلى بيفوما مهاجم الضيوف.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، علمًا أن المنتخب المصري بحاجة إلى الفوز لضمان التأهل للكرنفال العالمي لأول مرة منذ مشاركته في مونديال 1990.