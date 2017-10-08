مباراة مصر والكونغو.. حضور علاء وجمال مبارك وكوبر يعلن التشكيلة (فيديو وصور)

حضر علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك مباراة مصر والكونغو على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.

وترددت أنباء قوية عن حضور عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى ملعب برج العرب من أجل متابعة اللقاء الذي سيصعد بالمنتخب لمونديال كأس العالم إذا فاز المنتخب.

وأعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لخوض لقاء الكونغو مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب في الإسكندرية في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.

وجاءت تشكيلة المنتخب المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

الدفاع: أحمد فتحي ورامي ربيعة وأحمد حجازي ومحمد عبد الشافي.

الوسط: حمد النني وطارق حامد وصالح جمعة.

الهجوم: رمضان صبحي ومحمد صلاح وأحمد حسن “كوكا”.

ويجلس على مقاعد البدلاء الحارسان شريف إكرامي وأحمد الشناوي وعلي جبر وسعد سمير وأحمد المحمدي وعمر جابر وحسام عاشور وسام مرسي وعمرو جمال ومحمود كهربا ومحمود تريزيغيه ومؤمن زكريا.

واستبعد كوبر 5 لاعبين من القامة هم عبدالله السعيد ومصطفى فتحي وكريم حافظ للإصابة ومحمد فتحي وحسام حسن لأسباب فنية.