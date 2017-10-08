“كاف” يكشف موقفه من إعادة مباراة غانا وأوغندا.. ويحذر مصر من سيناريو 1994

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” الموقف النهائي من طلب منتخب غانا إعادة لقاء الفريق أمام أوغندا في تصفيات كأس العالم، والذي انتهي بالتعادل السلبي بسبب تعرضهم لظلم تحكيمي، حسب وجهة نظرهم.

وقال عبدالمنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي، في تصريحات صباح اليوم: “غانا طلبت إعادة لقاء أوغندا بسبب الظلم التحكيمي، ولكن من المستحيل أن تعاد المباراة، الفيفا لن يقوم بإعادة لقاء من أجل أخطاء حكم”.

وأضاف شطة: “الغاني جيان أسامواه، نجم المنتخب الغاني، طالب إدارة بلاده بالتقدم بشكوى رسمية ضد حكم مباراة غانا وأوغندا ،التي أقيمت أمس في كمبالا، وذلك بسبب الظلم الذي تعرض له اللاعبون في هذه المباراة”.

وتابع: “إعادة مباراة جنوب أفريقيا كانت مختلفة تمامًا عن أحداث مباراة غانا وأوغندا، وذلك لأن حكم مباراة جنوب أفريقيا ثبت تلاعبه بالمباريات”، مشددًا على أن المنتخب الغاني تعرض للظلم في هذه المباراة، وله هدف صحيح لا يمكن أن يحتسب تسللًا.

وطالب “شطة” الجمهور المصري بالالتزام التام بالتشجيع على مدار التسعين دقيقة ،وعدم اصطناع أي أزمة قد تعكر صفو لقاء اليوم، والذي سيعتبر يومًا تاريخيًا في مصر.

وأضاف: “لا بد من التشجيع المثالي طوال المباراة وعدم استخدام أي أدوات محظورة في التشجيع ،حتى لا تحدث أي أزمات المنتخب في غنى عنها”.

وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي شدد على عدم استخدام الليزر والشماريخ أثناء المباريات ،وهذه الأمور قد تضطر مراقب المباراة إلى إيقافها ،وتحدث أزمة مثل مباراة زيمبابوي الشهيرة في تصفيات كأس العالم 1994 والتي تسبب إلقاء أحد المشجعين (طوبة) على لاعب من الفريق الضيف في إعادتها بأرض محايدة ومن ثم وداع الفراعنة للمونديال.