رسميًا.. غانا تطلب من “الفيفا” إعادة لقاء أوغندا في تصفيات المونديال

طالب الاتحاد الغاني لكرة القدم في بيان رسمي، أصدره اليوم السبت، الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بإعادة لقاء أوغندا بسبب الأخطاء التحكيمية.

وأعلن الاتحاد الغاني احتجاجه الشديد ضد دانييل بينيت، حكم مباراة المنتخب، أمام أوغندا، قبل أن يُشير البيان إلى اللقطات التي يراها جدلية وأثرت في النتيجة.

وأشار البيان إلى أن “الحكم حرمنا من هدف صحيح في الدقيقة الأخيرة من المباراة.. الإعادة التلفزيونية أثبتت صحة الهدف”.

The GFA respectfully asked FIFA to consider the possibility of a replay in order to serve the ends of justice without fear or favour. — Ghana FA ???????? (@ghanafaofficial) October 7, 2017

وأضاف: “كذلك، لم يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء صحيحة لصالح غانا في الشوط الثاني من المباراة”.

وشدد البيان: “قرارات الحكم أثرت في المباراة ومن هنا يطالب الاتحاد الغاني، الفيفا، مشاهدة القرارات”.

وأتم: “العدالة كانت غائبة تمامًا في المباراة ومن هنا نطالب بإعادة اللقاء”.

منتخب غانا سجل هدفين في شباك أوغندا ولكن تم إلغاؤهما بداعي التسلل، هدف بالرأس في الشوط الأول وهدف في اللحظات الأخيرة من المباراة.

يذكر أن منتخب مصر لا يحتاج سوى الفوز على الكونغو، غدًا الأحد، ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الخامسة، لكي تتأهل مباشرة إلى كأس العالم.