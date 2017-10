رسميًا.. غانا تطلب من “الفيفا” إعادة لقاء أوغندا في تصفيات المونديال

طالب الاتحاد الغاني لكرة القدم في بيان رسمي، أصدره اليوم السبت، الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بإعادة لقاء أوغندا بسبب الأخطاء التحكيمية.

وأعلن الاتحاد الغاني احتجاجه الشديد ضد دانييل بينيت، حكم مباراة المنتخب، أمام أوغندا، قبل أن يُشير البيان إلى اللقطات التي يراها جدلية وأثرت في النتيجة.

وأشار البيان إلى أن “الحكم حرمنا من هدف صحيح في الدقيقة الأخيرة من المباراة.. الإعادة التلفزيونية أثبتت صحة الهدف”.

The GFA respectfully asked FIFA to consider the possibility of a replay in order to serve the ends of justice without fear or favour.

