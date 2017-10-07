مباراة غانا وأوغندا.. هل تقضي المؤامرة على أحلام منتخب مصر؟

يترقب عشاق الكرة المصرية اللقاء المرتقب الذي يجمع بين منتخب أوغندا وضيفه غانا السبت في الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.

ويحتل منتخب مصر صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط ثم أوغندا برصيد 7 نقاط وغانا الثالث برصيد 5 نقاط وأخيرًا الكونغو بنقطة واحدة.

ويبدو سيناريو المؤامرة عاملًا يزيد صعوبة لقاء أوغندا وغانا وهو الأمر الذي يجعل الجماهير المصرية في حالة ترقب، وهو ما ترصده شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي:

سيناريو المؤامرة

يبقى السيناريو التآمري يسيطر على العديد من مشجعي الكرة المصرية وبدأت وسائل الإعلام الترويج له بأن منتخب غانا سيخسر أمام أوغندا ثم يفوز على مصر بالجولة الأخيرة.

ويتحدث بعض محبي الكرة المصرية وجماهير منتخب مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن دور سلبي لغانا مع الفراعنة خاصة مع تضاؤل فرص “البلاك ستارز” في التأهل.

غيابات مثيرة للجدل

وزاد من هذا الاتجاه القرار الذي اتخذه المدير الفني كويسي أبياه باستبعاد ثنائي غانا الأبرز الشقيقين أندريه وجوردان أيوا نجلي الأسطورة الأفريقية والغانية عبيدي بيليه واللذين يلعبان في إنجلترا.

وذكر موقع “غانا سوكر ويب” أن استبعاد الأخوين أيوا يرجع لخلافات مع أبياه وتمردهما قبل لقاء الكونغو الأخير بينما تحدثت بعض التقارير الغانية عن إصابة الثنائي.

وخرج من القائمة أيضًا المهاجم جيان أسامواه لأسباب فنية وجيوفري شيلوب مدافع كريستال بالاس الإنجليزي وتوماس أجيابونغ.

ورفض خالد بيومي المحلل الكروي الجزم بأن استبعاد الثنائي أيوا يعني وجود مؤامرة من غانا قائلًا لشبكة “إرم نيوز” إن منتخب مصر يملك الحل بين أقدام لاعبيه بالفوز في اللقاء المقبل ثم البحث عن نقطة في غانا لو خسر النجوم أمام أوغندا.

وأضاف قائلا “لا أعتقد وجود مؤامرة ولكن المنتخبات الأفريقية دائمًا تعج بالأزمات والمشاكل وخلافات النجوم”.

سلاح ذو حدين

يعتقد أحمد الكأس، مهاجم منتخب مصر في مونديال 1990، في تصريحاته لشبكة “إرم نيوز” أن غياب الثنائي أيوا ووجود بعض الأسماء الجديدة في قائمة غانا سلاح ذو حدين ولا يعني تمامًا وجود نظرية مؤامرة.

وأضاف “بالعكس، أشعر أن اللاعبين الجدد إذا شاركوا فسيكون الأمر خطرًا على أوغندا لأنهم سيمتلكون الطموح لتقديم شهادة ميلاد نجوميتهم مع المنتخب”.

وأشار إلى أن المنتخب الغاني قد تتأثر قوته ولكن ربما يتحول الأمر لدوافع أكبر لدى الوجوه الجديدة المنضمة للبلاك ستارز.

وأكد المدرب كويسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا في المؤتمر الصحفي أن المنتخب يملك 26 لاعبًا قادرين على إسقاط أوغندا وهو ما أكده أيضًا لاعب منتخب أوغندا سيسكروما بأن غياب الأخوين أيوا لن يؤثر على قدرات البلاك ستارز.

كاف يرد

من جانبه، استبعد السوداني عبدالمنعم شطة المدير الفني للاتحاد الأفريقي “كاف” وجود نظريات مؤامرة وتفويت وكلام من هذا القبيل موضحًا أن منتخب غانا لن يضحي بسمعته في القارة السمراء بسبب مباراة أوغندا.

وقال شطة لشبكة “إرم نيوز” إن “كاف يراقب كل المباريات والاتحاد الدولي هو المسؤول عن إدارة تصفيات المونديال ولا يوجد شبهة تآمر في هذا اللقاء تحديدًا لأن غانا مازالت تملك الآمال للتأهل ففوزها وخسارة أو تعادل مصر يجدد طموحها نظريًا في الصعود”.