منتخب مصر ينتظر هدية غانا للتأهل إلى كأس العالم

يسعى منتخب مصر إلى حجز مكانه في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، للمرة الأولى منذ 1990، عندما يواجه الكونغو، غدًا الأحد، لكنه بحاجة أولاً إلى هدية من غانا أمام أوغندا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة بـ 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا و4 عن غانا فيما يحتل منتخب الكونغو المركز الأخير بنقطة واحدة.

وسيضمن منتخب مصر التأهل إلى نهائيات روسيا إذا فاز على الكونغو وفشلت أوغندا في التغلب على غانا.

لكن لو فازت أوغندا ومصر فسيتأجل الحسم إلى الجولة الأخيرة الشهر المقبل عندما يخرج بطل أفريقيا 7 مرات لمواجهة غانا بينما تلعب أوغندا في ضيافة الكونغو.

وسيفتقد منتخب مصر خدمات لاعب الوسط عبدالله السعيد الذي أُصيب في خسارة الأهلي أمام النجم الساحلي في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى مصطفى فتحي جناح التعاون السعودي.

وسيكون السؤال الأهم أمام هيكتور كوبر مدرب مصر هو من سيقوم بدور السعيد.

وتضم تشكيلة منتخب مصر صالح جمعة زميل السعيد في الأهلي، لكن المدرب الأرجنتيني المخضرم يفضل دائمًا الاعتماد على لاعب يستطيع أداء الواجبات الدفاعية بكفاءة.

ويضمن “عصام الحضري” مكانه في حراسة المرمى رغم بلوغه 44 عامًا ويسعى إلى تحقيق حلمه بالمشاركة بكأس العالم.

كما يضمن الظهيران أحمد فتحي ومحمود عبدالشافي مشاركتهما، فيما يجب على “كوبر” اختيار من سيلعب، وذلك من بين: رامي ربيعة، وعلي جبر، وسعد سمير، إلى جوار أحمد حجازي، مدافع وست بروميتش ألبيون.

وسيكون محمد النني، وطارق حامد، في قلب خط وسط مصر، وأمامهما محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان كوبر سيواصل الاعتماد في مركز المهاجم على عمرو جمال، أم سيعطي الفرصة إلى أحمد حسن (كوكا) الذي أحرز 4 أهداف في 12 مباراة مع سبورتنغ براغا البرتغالي هذا الموسم.

ولم يصل منتخب مصر إلى كأس العالم منذ فوزه 1/0 على الجزائر ليبلغ نهائيات 1990، عندما أحرز حسام حسن هدف الانتصار باستاد القاهرة، الذي لم يلعب عليه الفريق أي مباراة رسمية منذ نوفمبر 2014 مع تفضيل كوبر اللعب باستاد الجيش المصري في برج العرب على مشارف الإسكندرية.

وفي تصفيات كأس العالم السابقة تلقّى منتخب مصر هزيمة مذلة 6/1 أمام غانا في ذهاب جولة فاصلة من أجل التأهل لنهائيات 2014، لكن بعد 4 سنوات ينتظر المصريون هدية من غانا من أجل حسم الصعود إلى روسيا.