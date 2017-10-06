لماذا اجتمع هيكتور كوبر مع حراس مرمى المنتخب المصري؟

حرص الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، على عقد جلسة خاصة قبل مران، اليوم الجمعة، مع عصام الحضري وشريف إكرامي وأحمد الشناوي، حراس مرمى الفريق الثلاثة، من أجل التجهيز لمواجهة الكونغو بعد غدٍ الأحد في تصفيات كأس العالم.

ويستضيف المنتخب المصري نظيره الكونغولي، بعد غدٍ الأحد، على ملعب الجيش المصري ببرج العرب، في الإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وتحدث كوبر مع الحراس الثلاثة بحضور أحمد ناجي مدرب حراس المرمى، مؤكدًا أن الصعود لكأس العالم بمثابة الحلم المنتظر تحقيقه للشعب المصري، ولن يتنازل عنه نهائيًا، ولا مجال للغضب أو إثارة أزمة لعدم المشاركة، ويجب على الجميع الالتزام بالهدوء خلال الفترة الحالية.

وشدد كوبر على أن رؤيته الفنية لمستوى كل حارس خلال المعسكر وجاهزيته البدنية والفنية والنفسية، هي التي ستحدد حارس عرين الفراعنة بمباراة الأحد.

واختتم كوبر حديثه مع الثلاثي مشددًا على أن كل حارس يجب أن يُظهر أفضل ما لديه في التدريبات، نظرًا لأهمية مواجهة الكونغو التي لا تحتمل أي أخطاء، مضيفًا أن الحارس الذي سيقع عليه الاختيار ينبغي عليه أن يتحلى بالهدوء الشديد والثقة وضبط النفس باعتباره نصف الفريق وأن يوجه زملاءه بدقة عند الهجمات المعاكسة للمنافس.

وبات المنتخب المصري على أعتاب الصعود للمونديال، حيث يتصدر المجموعة الخامسة للتصفيات بـ 9 نقاط بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، بينما يحتل منتخب غانا المركز الثالث بـ 5 نقاط، ويقبع المنتخب الكونغولي في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ويسعى المنتخب المصري للفوز على الكونغو، أملًا في تعثر المنتخب الأوغندي في لقائه مع ضيفه منتخب غانا غدًا السبت في الجولة ذاتها، للتأهل رسميًا إلى كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ 28 عامًا.