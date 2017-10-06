نادي الزمالك يُعطّل تشكيل لجنة الأندية ويحذّر الاتحاد المصري

رفض نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تشكيل رابطة الأندية المحترفة خلال الفترة المقبلة، رغم اتخاذ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة خطوات جادة لتشكيل اللجنة.

وأرسل الزمالك خطابًا للاتحاد المصري، يحذره فيه من تشكيل رابطة الأندية المحترفة، والمقرر إجراء الانتخابات الخاصة بها يوم 9 أكتوبر الجاري.

وقال الأبيض في خطابه: إن تشكيل الرابطة سيكون باطلًا، لأن الجمعية العمومية اتفقت على هيكل الرابطة، بوجود رئيس ونائب و5 أعضاء، خلال اجتماعها يوم 23 ديسمبر الماضي، وهو اجتماع باطل، لأن اتحاد الكرة دعا الجمعية العمومية لهذا الاجتماع بعد صدور حكم من المحكمة بحل المجلس.

يذكر أن اتحاد الكرة طالب كل نادٍ بترشيح ممثل له في الرابطة، واختار الجبلاية الثنائي سمير زاهر وجمال علام لتمثيله.