مصر.. النادي الأهلي يرد على أنباء مفاوضات الزمالك مع كوليبالي

رد النادي الأهلي المصري برئاسة محمود طاهر، على الأنباء التي ترددت بشأن اقتراب الزمالك من التعاقد مع الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق الأحمر الهارب في الموسم الماضي.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ “إرم نيوز”: “محمود طاهر أكد ثقته في عدم إقدام الزمالك على إتمام صفقة انتقال الإيفواري كوليبالي مهاجم الأهلي الهارب إلى القلعة البيضاء في انتقالات الشتاء القادم”.

وأضاف المصدر “طاهر أكد أن الزمالك لم ولن يقبل التفاوض مع لاعب أخطأ في حق مصر وشعبها بجانب أن الأبيض لن يدخل في مفاوضات مع لاعب سبق وأن هرب من الأهلي والجميع بات على علم تام بسلوكياته وغدره”.

وقال مصدر داخل الزمالك لـ “إرم نيوز”: “النادي الأبيض تلقى بالفعل عرضًا للتعاقد مع سليماني كوليبالي مهاجم الأهلي السابق عن طريق أحد وكلاء اللاعبين”.

وأضاف “وضع مسؤولو الزمالك شروطًا خاصة للموافقة على ضم المهاجم الإيفواري الهارب من الأهلي”.

وتابع أن أول شروط الزمالك لضم كوليبالي هو تقديم اللاعب اعتذارًا رسميًا للشعب المصري عن تصريحاته عقب هروبه ونفي وجود عنصرية وتمييز وإرهاب في مصر كما ادعى، بالإضافة إلى تقديمه اعتذارًا رسميًا لمسؤولي النادي الأهلي عمّا فعله ثم إعلان رغبته في الانتقال لصفوف الزمالك والتوقيع على الشرط الجزائي الذي سيحدده النادي الأبيض حال رحيله من تلقاء نفسه بخلاف تحمله قيمة نصف الغرامة المنتظر سدادها للنادي الأهلي بناء على حكم الفيفا.