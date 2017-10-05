كهربا جاهز لقيادة منتخب مصر أمام الكونغو.. واستبعاد عبدالله السعيد ومصطفى فتحي

تقرّر بشكل رسمي استبعاد الثنائي مصطفى فتحي، وعبدالله السعيد، من صفوف منتخب مصر في لقاء الكونغو بعد غدٍ الأحد في تصفيات أفريقيا فيما بات محمود عبدالمنعم كهربا جاهزًا لخوض اللقاء

وأخطر الجهاز الطبي للمنتخب الأول بصعوبة لحاق مصطفى فتحي، لاعب التعاون السعودي بمباراة المنتخب الأول أمام الكونغو يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة لتصفيات كأس العالم.

وأكدت الأشعة التي خضع لها مصطفى فتحي اليوم أن اللاعب يعاني من شدّ في الوتر أسفل عضلة الفخذ، ومن الصعب أن يلحق بمباراة المنتخب.

ووضع الجهاز الفني للمنتخب الأول برنامجًا خاصًا للاعب بعد أن قام بإخطار الجهاز الفني بموقف إصابة اللاعب الذي تسبب في أزمة للمنتخب.

فيما تأكد غياب عبدالله السعيد عن لقاء الكونغو بسبب إجهاد في العضلة الخلفية، وهناك استحالة في أن يشارك اللاعب في اللقاء.

وتلقّى الجهاز الفنى للمنتخب الأول بشرة سارة من الجهاز الطبي بعدما أكد أنه يمكن أن يلحق محمود كهربا لاعب اتحاد جدة السعودي مباراة المنتخب أمام الكونغو يوم الأحد المقبل.

وخضع محمود كهربا اليوم لفحص أشعة تحت إشراف طبيب المنتخب الدكتور محمود أبوالعلا من أجل الاطمئنان على حالته.

وأكد الجهاز الطبي للمنتخب خلال حديثه للجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني “هيكتور كوبر” أن كهربا يتحسن بشكل كبير، وقد يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الكونغو.