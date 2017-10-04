هل يشارك عبدالله السعيد في مباراة مصر والكونغو؟

تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري بقيادة حسام البدري، ومنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني كوبر، مفاجأة سعيدة بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب عبدالله السعيد في لقاء النجم الساحلي بتونس.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي لـ “إرم نيوز”: “الأشعة التي أجراها عبدالله السعيد أثبتت عدم وجود شد أو تمزق في العضلة الخلفية”.

وأضاف: “حالة عبدالله السعيد هي إجهاد شديد يقترب من الشد، وحسب استجابته للعلاج قد يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري المقرر لها 12 أكتوبر الجاري في الدوري أو مباراة العودة أمام النجم الساحلي”.

وعن مشاركة السعيد في مباراة الكونغو المقبلة، أكد طبيب الأهلي أن اللاعب قد يستجيب للعلاج ويصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة الأحد بتصفيات كأس العالم.

وكان عبدالله السعيد قد غادر ملعب سوسة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وأكد طبيب الأهلي خالد محمود أن اللاعب يعاني من تمزق في العضلة الخلفية.

من ناحية أخرى، نفى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، تلقي أي لاعب بالفريق الكروي الأول أية عروض احترافية خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن كل ما نشر حول تلقي بعض اللاعبين عروضا خارجية هو أمر ليس صحيحا نهائيا .

وقال عبد الحفيظ ،في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن الجهاز الفني للأهلي يرفض بشكل قاطع التفريط في أي من لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية، مؤكدًا عدم وجود أية عروض لأي لاعب حاليًا.

وشدد مدير الكرة على أن الفترة الحالية مهمة للغاية، وتحتاج تركيزًا تامًا من الجميع داخل الفريق؛ من أجل مباريات الدوري، ولقاء العودة بالدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا أمام النجم الساحلي التونسي، ولا مجال أمام الجميع للتفكير في أي أمر آخر.

ويسعى الأهلي لتعويض خسارته 1 / 2 أمام مضيفه النجم الساحلي في مباراة الذهاب بالمربع الذهبي للمسابقة القارية، وذلك عندما يستضيف الفريق التونسي على ملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية المصرية في لقاء العودة الذي سيقام يوم 22 تشرين أول/أكتوبر الجاري، أملا في التأهل لنهائي البطولة للمرة الأولى منذ عام 2013.