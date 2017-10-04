النادي الأهلي المصري يرفض مواجهة أتلتيكو مدريد في الإمارات

كشف النادي الأهلي المصري برئاسة محمود طاهر، موقفه النهائي من مواجهة فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في شهر ديسمبر المقبل بمدينة أبوظبي في الإمارات.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “رفض الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري، مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني ودياً نهاية العام الجاري، وكان الفريق الأحمر قد تلقى عرضًا لخوض مباراة ودية عالمية خلال شهر ديسمبر القادم في الإمارات”.

وأضاف المصدر: “برر حسام البدري رفضه خوض ودية أتلتيكو، بسبب حالة الإرهاق التي يعاني منها الفريق وضغط المباريات خلال تلك الفترة، فضلاً عن تأجيل عدد من المباريات المحلية”.

ومن جانب آخر، جدد مسؤولو الأهلي مفاوضاتهم مع النادي الإسماعيلي لضم محمد فتحي مدافع الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم خط وسط الأحمر الدفاعي.

وشدد البدري على ضرورة ضم لاعب وسط مدافع على مستوى عالٍ، بعد أن تسببت إصابة حسام عاشور في حدوث أزمة فنية للفريق خلال الفترة الجارية خاصة على المستوى الإفريقي.

ودخلت إدارة الأهلي في مفاوضات جادة مع فتحي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وأبدى اللاعب مرونة كبيرة في ارتداء القميص الأحمر، فيما تعطلت المفاوضات بسبب اقتراب انتخابات الإسماعيلي، إلا أن نجاح إبراهيم عثمان بالتزكية أعاد المفاوضات من جديد.