تقارير تكشف أسباب اختفاء حمادة السيد مدافع أسوان المصري

قال الدكتور حسن عبدالقادر، رئيس نادي أسوان المصري، إن حمادة السيد لاعب الفريق، اختفى منذ أسبوع، دون وجود معلومات مؤكدة عن سبب اختفائه.

وأشار رئيس النادي المصري في مداخلة تلفزيونية إلى أنه لم يصدر أي بيان عن سبب اختفاء اللاعب.

ويعرف حمادة السيد بلحيته والتزامه الديني.

ولعب حمادة السيد لأندية “المقاولون العرب” وأسوان.

وبحسب زوجة حمادة السيد وموقع في الجول المصري فإن اللاعب تم إلقاء القبض عليه.

وقال رئيس نادي أسوان، إن ناديه قرر مساندة اللاعب في أزمته بعدما أكدت زوجته إلقاء القبض عليه، مشيرا إلى أنه سيكلف محاميا للدفاع عنه.

وبحسب ما قالته زوجة اللاعب لصحيفة التحرير المصرية فإن الأمن الوطني المصري يراقبه منذ 4 سنوات دون أن يوجه له أي اتهام أو يتم إلقاء القبض عليه.

وأشارت ذات الصحيفة على لسان مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان إلى أن الجهات الأمنية ألقت القبض عليه بعدما وجدوا رقم هاتفه مسجلا على هاتف جار قديم له من بين الأشخاص المنتمين لأحد الجماعات التكفيرية.