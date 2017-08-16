خوفًا من العقوبات المحلية والآسيوية.. الفيصلي الأردني يستأنف ضد قرارات الاتحاد العربي

يعتزم نادي الفيصلي الأردني التقدم باستئناف رسمي ضد العقوبات التي فرضها الاتحاد العربي لكرة القدم على الفريق، على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية للبطولة العربية للأندية في مصر أمام الترجي التونسي في وقت سابق هذا الشهر.

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد العربي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، إيقاف خمسة لاعبين من الفيصلي الأردني لمدة عام واحد.

وقرر الاتحاد العربي بعد اجتماعه تغريم الفيصلي 200 ألف دولار مع تحمل النادي الأردني تكلفة التلفيات في المقاعد وغيرها من الخسائر في الاستاد والتي سيتم حصرها في الأيام المقبلة.

كما عاقب الاتحاد العربي سليمان أحمد العساف مدير الفريق الأردني بالايقاف لمدة عامين بجانب غرامة مالية.

وحدد الاتحاد أسماء اللاعبين المعاقبين، وهم: بهاء الدين عبد الرحمن وابراهيم عطا دلدوم وابراهيم محمد الزواهرة وأكرم الزوي ومعتز ياسين الفتياني. ويملك الفيصلي فرصة للطعن أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي في غضون أربعة أيام.

وقال بكر العدوان، نائب رئيس الفيصلي، في تصريحات أبرزتها صحيفة “الرأي” الأردنية: “النادي سيتقدم باستئناف رسمي يتضمن الاعتراض على العقوبات التي فرضت على كل من إبراهيم دلدوم ومعتز ياسين وأكرم علي الزوي، مؤكداً أن هؤلاء اللاعبين لا يستحقون هذه العقوبات، نظراً لعدم اشتراكهم في التعدي على الحكم ولم يصدر منهم أي إساءة”.

وأضاف العدوان: “هذه القرارات حال وافق عليها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن النادي الفيصلي سيتضرر بشكل كبير، إذ ستكون العقوبات وقتها محلياً وعربياً وآسيوياً.. وهذا ما لا نتمناه”.