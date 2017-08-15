الاتحاد العربي يعلن قائمة العقوبات ضد الفيصلي الأردني

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة حميد حداج اليوم الثلاثاء قائمة العقوبات ضد نادي الفيصلي الأردني بعد الأحداث المؤسفة التي شهدها نهائي البطولة العربية باستاد الإسكندرية، بين الفريق المذكور والترجي التونسي.

وقررت اللجنة فرض غرامة مالية على الفيصلي قدرها 200 ألف دولار أمريكي بسبب الاعتداء على حكم المباراة بالضرب إضافة لتصرفات جماهير الفيصلي برمي قارورات المياه والحجارة على أرض الملعب ورجال الأمن والمنظمين وتكسير مقاعد مدرجات الاستاد ومعدات أخرى.

وتضمنت العقوبة المالية أيضًا تحمل نادي الفيصلي كل التعويضات التي نجمت عن الأحداث نتيجة للتلفيات في المقاعد وغيرها من الخسائر في العدة والعتاد، والتي سيتم حصرها في الأيام المقبلة.

كما قررت اللجنة إيقاف مدير الفريق سليمان أحمد العساف مدة عامين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لتعديه على الحكم بالضرب والفوضى التي أحدثها هذا التصرف.

وقررت أيضًا إيقاف 5 لاعبين مدة عام وتوقيع غرامات مالية عليهم لثبوت إدانتهم في الاعتداء على الحكم وهم بهاء الدين عبدالرحمن وإبراهيم دلدوم وتوقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار وإبراهيم الزواهرة وأكرم الزوي والحارس معتز ياسين وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف دولار.

يذكر أن لاعبي الفيصلي اعتدوا على الحكم المصري إبراهيم نور الدين، في المباراة النهائية أمام الترجي، التي فاز بها الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بسبب اعتراضهم على احتساب الهدف الثالث للفريق التونسي.