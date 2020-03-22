اتحاد الكرة الكويتي يعلن استمرار تعليق أنشطته حتى أواخر أغسطس المقبل

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، استمرار تعليق أنشطته، حتى أواخر أغسطس المقبل؛ كإجراء احترازي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال الاتحاد الكويتي في بيان، عبر حسابه في موقع ”تويتر“: “ أعلن مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن استمرار تعليق أنشطته إلى أواخر شهر أغسطس المقبل؛ وذلك في ضوء استمرار الأوضاع المقلقة والمخاوف من انتشار فيروس كورونا“.

وأشار الاتحاد إلى أن الباب موارب أمام كافة السيناريوهات، وفقا للتطورات وما تحمله الأيام المقبلة، في الحرب التي تخوضها الكويت والعالم أجمع ضد وباء كورونا.

وأوضح الاتحاد أنه كلف لجنة المسابقات بوضع تصوراتها للجدول الزمني، وروزنامة ما تبقى من بطولات، وفقا لمتطلبات كل بطولة على حدة، وما تقتضيه المصلحة العامة لكافة الفئات.

وأشاد الاتحاد الكويتي بتعاون الأندية معه، وأكد أن صحة الرياضيين أولوية قصوى بالنسبة له، وأن كرة القدم وسيلة وليست غاية، وتبقى حياة وصحة الرياضيين فوق أي اعتبار.