الاتحاد الكويتي يعلق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا

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أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم الإثنين، تعليق النشاط الرياضي في البلاد، بسبب فيروس كورونا. وكتب الاتحاد الكويتي في بيان عبر موقع ”تويتر“، ”أرسل الاتحاد الكويتي لكرة القدم كتابا إلى الأندية الرياضية أكد خلاله تأجيل النشاط الرياضي لجميع مسابقات الاتحاد وكذلك المباريات الودية والتمارين اليومية حتى إشعار آخر كإجراء احترازي، حفاظا على سلامة الرياضيين واللاعبين، وأشار…