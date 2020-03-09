الاتحاد الكويتي يعلق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم الإثنين، تعليق النشاط الرياضي في البلاد، بسبب فيروس كورونا.
وكتب الاتحاد الكويتي في بيان عبر موقع ”تويتر“، ”أرسل الاتحاد الكويتي لكرة القدم كتابا إلى الأندية الرياضية أكد خلاله تأجيل النشاط الرياضي لجميع مسابقات الاتحاد وكذلك المباريات الودية والتمارين اليومية حتى إشعار آخر كإجراء احترازي، حفاظا على سلامة الرياضيين واللاعبين، وأشار الاتحاد إلى أن التأجيل جاء وفقا للقرار الذي صدر من اللجنة الأولمبية الكويتية بتأجيل النشاط على إشعار آخر“.
وأعلنت الكويت اكتشاف 3 حالات جديدة مصابة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 61.
أرسل الاتحاد الكويتي لكرة القدم كتاب إلى الأندية الرياضية أكد خلاله تأجيل النشاط الرياضي لجميع مسابقات الاتحاد وكذلك المباريات الودية والتمارين اليومية حتى إشعارا آخر، كإجراء احترازي حفاظا على سلامة الرياضيين واللاعبين. pic.twitter.com/KCF27xqlH1
— KuwaitFA (@KuwaitFA) March 9, 2020