 الاتحاد الكويتي يعلق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا – إرم نيوز‬‎

الاتحاد الكويتي يعلق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا

الاتحاد الكويتي يعلق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا

المصدر: فريق التحرير

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم الإثنين، تعليق النشاط الرياضي في البلاد، بسبب فيروس كورونا.

وكتب الاتحاد الكويتي في بيان عبر موقع ”تويتر“، ”أرسل الاتحاد الكويتي لكرة القدم كتابا إلى الأندية الرياضية أكد خلاله تأجيل النشاط الرياضي لجميع مسابقات الاتحاد وكذلك المباريات الودية والتمارين اليومية حتى إشعار آخر كإجراء احترازي، حفاظا على سلامة الرياضيين واللاعبين، وأشار الاتحاد إلى أن التأجيل جاء وفقا للقرار الذي صدر من اللجنة الأولمبية الكويتية بتأجيل النشاط على إشعار آخر“.

وأعلنت الكويت اكتشاف 3 حالات جديدة مصابة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 61.

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