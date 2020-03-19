الإمارات تعلق جميع الأنشطة الرياضية بسبب فيروس كورونا

قررت الإمارات اليوم الخميس، تعليق النشاط الرياضي في البلاد؛ لتجنب انتشار فيروس كورونا، مما يثير شكوكا حول ما إذا كانت كأس دبي العالمية للخيول ستقام كما هو مخطط لها هذا الشهر.

وأُلغيت العديد من الأحداث الرياضية في الإمارات بالفعل بسبب تفشي الفيروس، وكان منظمو كأس دبي العالمية للخيول، قالوا إن السباق سيقام في موعده يوم 28 مارس آذار لكن دون حضور جماهيري.

لكن وكالة أنباء الإمارات (وام) ذكرت اليوم الخميس، أن الهيئة العامة للرياضة علقت كل الأنشطة الرياضية ”وتشمل البطولات والمسابقات لجميع الفئات العمرية“ اعتبارا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.

وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم قرر يوم الأحد الماضي، تعليق أنشطة اللعبة في البلاد لمدة 4 أسابيع.

ولم يرد بعد المكتب الإعلامي لحكومة دبي على رسالة بالبريد الإلكتروني من رويترز للتعقيب.

ويحضر أعضاء من الأسر الحاكمة في الإمارات بانتظام كأس دبي العالمية للخيول التي تعد واحدة من أكبر الأحداث الرياضية السنوية في دبي.

وفي البحرين، أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم اليوم الخميس، تعليق أنشطة اللعبة في البلاد اعتبارا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا.

وقال الاتحاد البحريني في بيان: ”يأتي القرار في إطار حرص الاتحاد البحريني على التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في المملكة، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة كافة أفراد المجتمع البحريني“.

وأضاف الاتحاد البحريني أن القرار يشمل ”جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد البحريني لكرة القدم، وأنشطة المنتخبات الوطنية بكافة فئاتها“.

وقال الاتحاد البحريني: إنه سيتم تقييم الوضع ومراجعته خلال الفترة المقبلة.

وتسبب تفشي الفيروس في ضرر ضخم لجدول الأحداث الرياضية العالمية، وتم تعليق مباريات بطولات الدوري الكبرى في أوروبا، بينما تأجلت بطولة أوروبا 2020 إلى العام المقبل.

وأصاب كورونا ما يزيد على 212 ألف شخص وأودى بحياة أكثر من 8700 في 164 دولة.