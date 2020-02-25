الاتحاد الآسيوي يؤجل مباراة القادسية وظفار في كأس الاتحاد بسبب ”فيروس كورونا“

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراة القادسية الكويتي وظفار العُماني، التي كانت مقررة في الكويت، اليوم الثلاثاء، ضمن كأس الاتحاد الآسيوي، بناء على قرار الحكومة الكويتية بتعليق الأنشطة الرياضية في البلاد؛ نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.

وقال الاتحاد القاري في بيان عبر موقعه على الإنترنت، اليوم: ”اطلع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من قبل الاتحاد الكويتي للعبة على قرار الحكومة الكويتية بتعليق الأنشطة الرياضية وغير الرياضية في البلاد؛ وذلك استجابة لانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.

الاتحاد الاسيوي لكرة القدم يقرر تأجيل مباراة القادسية أمام شقيقه ظفار العماني ضمن كاس الاتحاد الاسيوي إلى موعد لاحق بناء على طلب الاتحاد الكويتي لكرة القدم pic.twitter.com/k1x3ucs7TD — نادي القادسية الرياضي (@QadsiaClub) February 25, 2020

”بناء على هذا القرار فإن مباراة كأس الاتحاد الآسيوي 2020 ضمن المجموعة الثالثة بين نادي القادسية الكويتي وظفار العُماني المقررة اليوم 25 فبراير شباط 2020 على ستاد جابر الدولي في الكويت، لن تقام كما كان مقررا لها، وسوف تؤجل إلى موعد لاحق“.

وقررت الكويت إيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين من اليوم؛ بناء على توجيهات وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري؛ ”وذلك من أجل المصلحة العامة وصحة أبناء الوسط الرياضي“.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن البلاد أعلنت اليوم، أن ثلاثة مواطنين كويتيين آخرين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وجميعهم قادمون من إيران.

وأضافت الوكالة أن حالات الإصابة الثلاث الجديدة، وجميعهم في حالة مستقرة وقيد الحجر الصحي، تجعل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد يرتفع إلى ثماني حالات.