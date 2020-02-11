القادسية الكويتي يفوز على الرفاع البحريني ويتصدر مجموعته في كأس الاتحاد الآسيوي

فاز القادسية الكويتي البطل السابق على مستضيفه الرفاع البحريني بهدفين لهدف في افتتاح مشوارهما بالمجموعة الثالثة لمنطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وتصدر القادسية المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن ظفار العماني الذي فاز على ضيفه الجزيرة الأردني بهدف دون رد اليوم.

وبعد رأسية عبد الله ماوي لاعب القادسية التي ارتطمت في القائم في الدقيقة الثامنة افتتح الفريق الكويتي التسجيل في الدقيقة 25 بعد أن لعب سيف الحشان تمريرة عرضية قابلها سلطان العنزي في الشباك.

وأهدر الرفاع فرصة إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني، لكن كميل الأسود أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 54.

وضاعف القادسية الغلة في الدقيقة 74 من ركلة جزاء نفذها الحشان بنجاح.

وقلص الرفاع النتيجة في الدقيقة 81 عبر محمد مرهون.

وتقام الجولة الثانية في 25 فبراير شباط، حيث يلتقي الجزيرة مع الرفاع في عمان، والقادسية مع ظفار في الكويت.

ويتأهل أصحاب الصدارة في 3 مجموعات إلى الدور قبل النهائي بمنطقة غرب آسيا، إضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية سجل عبد العزيز المقبالي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60 من ركلة جزاء ليفوز ظفار على الجزيرة.