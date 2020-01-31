 شاهد.. محاولة اعتداء على الحكم علي محمود بعد مباراة القادسية والساحل في الدوري الكويتي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

شاهد.. محاولة اعتداء على الحكم علي محمود بعد مباراة القادسية والساحل في الدوري الكويتي (فيديو)

شاهد.. محاولة اعتداء على الحكم علي محمود بعد مباراة القادسية والساحل في الدوري الكويتي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

حاول عدد من جماهير نادي القادسية، التهجم على الحكم علي محمود بسبب أدائه في مباراة الفريق أمام الساحل، في الجولة الـ12 من الدوري الكويتي، والتي انتهت بالتعادل 1/1.

وأشهر الحكم علي محمود 11 بطاقة صفراء، منها 4 للاعبي القادسية، و6 للاعبي الساحل، وعقب المباراة ظهر مقطع فيديو لعدد من الجماهير وهي تحاول الاعتداء على الحكم.

من جهته قال الشيخ خالد الفهد رئيس نادي القادسية، إن لاعبي الساحل أهدروا نصف وقت المباراة، وفرضوا شخصيتهم على الحكم علي محمود، مشيرا إلى أن الحكم لم يكن موفقا.

وتعادل القادسية والساحل 1/1، وهي نتيجة مباراة الذهاب في أكتوبر الماضي، علما أن الساحل لم يتفوق على القادسية منذ فوزه 3/1 في أكتوبر 2015.

ورفع التعادل رصيد القادسية إلى 26 نقطة وظل في صدارة ترتيب الدوري الكويتي، لكنه مهدد بفقدانها، حيث يملك نادي الكويت الوصيف 23 نقطة لكن من 10 مباريات.

ويلعب القادسية مع الكويت في مباراة القمة يوم الخميس، 6 فبراير المقبل، ثم يتجه القادسية للمشاركة في دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي، حيث أوقعته القرعة مع الرفاع البحريني وظفار العماني والجزيرة الأردني.

ولاقى الحادث ردود فعل غاضبة، حيث كتب حساب باسم فهد الدليمي ”أنا قدساوي بس والله عيب.. تصرف غير لائق من جمهور نادي القادسية والحكم ما أخطأ بشي اليوم .. يمكن في طري ولكن هذا لا يعني التهجم على الحكم . على فكرة ترى أنا ما أحب علي محمود كحكم“.

في حين كتب حساب آخر باسم القادسية الكويتي ”ما حصل من بعض الجماهير القدساوية للأسف اتجاه الحكم علي محمود بـ ختصار ”عيـب“.

أما فيصل بوجبل فكتب ”على الاتحاد الكويتي معاقبة جماهير القادسية لما بدر منهم اليوم اتجاه الحكم علي محمود، كما فعلوا مع جماهير العربي وتم حرمانهم من دخول المباريات“.

وكتب آخر ”من الأمس إلى اليوم والاتحاد الكويتي لم يصدر بيانا لحفظ حق الحكام والتعدي السافر على الحكم علي محمود.. حماية الحكام تحت طائلتكم ولازم تجيبون حق الحكم“.

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