تغيير مواعيد التصفيات الأولمبية لكرة القدم في آسيا بسبب فيروس كورونا

قال منظمو تصفيات كرة القدم للسيدات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو إن المواعيد ستتغير بعد نقل المباريات إلى سيدني بدلا من الصين عقب تفشي فيروس كورونا وفرض الحجر الصحي على منتخب الصين.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نقل مباريات التصفيات التي تضم الصين وأستراليا وتايوان وتايلاند من ووهان إلى سيدني.

وتسبب الفيروس في وفاة أكثر من 200 شخص في الصين وإصابة نحو 6 آلاف بعد تفشي المرض في نهاية العام الماضي في ووهان بإقليم هوبي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس حالة طوارئ عالمية وسط تفش سريع للفيروس.

ووُضع المنتخب الصيني، الذي وصل إلى أستراليا يوم 29 يناير كانون الثاني، تحت الحجر الصحي في برزبين وسيستمر حتى الخامس من فبراير شباط. وقال الاتحاد الصيني إن تحاليل جميع اللاعبات جاءت سلبية.

وكان من المقرر أن تلعب الصين أول مباراة ضد تايلاند في الثالث من فبراير لكن المنظمين قالوا اليوم الجمعة إن المباراة ستتأجل حتى السادس من الشهر ذاته.

وقال الاتحاد الأسترالي في بيان اليوم الجمعة إن مباراة الصين ضد أستراليا ستقام يوم 12 فبراير وفقا للمواعيد الجديدة.

وأضاف جيمس جونسون الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي ”كما هو الحال دائما فصحة أي شخص من اللاعبين والمسؤولين إلى الجماهير والعاملين ما زالت الأولوية القصوى“.

وأضاف ”المواعيد الجديدة ستسمح لنا بإقامة المباريات مع الاحتفاظ بتلك الأولوية والآن نتطلع لاستقبال كل الفرق واستضافة بطولة ناجحة“.

واضطرت رياضات أخرى من بينها منافسات تأهيلية إلى الأولمبياد في الملاكمة وكرة السلة إلى التأجيل أو الانتقال إلى دول أخرى بدلا من الصين بسبب فيروس كورونا.