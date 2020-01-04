الرجاء يقلب الطاولة على مولودية الجزائر ويقترب من قبل نهائي كأس محمد السادس (فيديو)

قلب الرجاء البيضاوي المغربي الطاولة على مستضيفه مولودية الجزائر بعدما حول تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز 2-1 في ذهاب دور الثمانية لكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم اليوم السبت.

وتقدم سامي فريوي لأصحاب الأرض بضربة رأس في الدقيقة 29 قبل أن يدرك محسن متولي قائد الرجاء التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 58 بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد.

واستفاد الرجاء، الذي أطاح بمنافسه المحلي وغريمه التقليدي الوداد البيضاوي من البطولة، من النقص العددي في صفوف مولودية الجزائر عقب حصول شمس الدين حراق على الانذار الثاني في الدقيقة 56.

ونجح متولي في اختراق دفاع المولودية قبل أن يرسل تمريرة عرضية إلى بن ملانجو القادم من الكونجو الديمقراطية ليتابعها في الشباك في الدقيقة 83.

واقترب الرجاء من بلوغ قبل النهائي إذ يحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة التي ستقام في الدار البيضاء في التاسع من الشهر المقبل.