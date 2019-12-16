ركلات الترجيح تقود مولودية الجزائر لربع نهائي كأس محمد السادس على حساب القوة الجوية

انتزع نادي مولودية الجزائر الجزائري بطاقة التأهل إلى ربع نهائي البطول العربية للأندية (كأس محمد السادس)، بعدما تجاوز عقبة منافسه القوة الجوية العراقي بركلات الترجيح (4/2)، اليوم الاثنين.

وعلى ملعب 5 جويلية، فشل الفريقان في التسجيل ليتجها إلى ركلات الترجيح، حيث انتهت مباراة الذهاب كذلك بالتعادل السلبي، وابتسمت ركلات الترجيح للفريق المضيف بنتيحة 4/2.

ويلتقي مولودية الجزائر في ربع النهائي مع الرجاء البيضاوي المغربي.

وتأهلت أندية الشباب والاتحاد السعوديين، والإسماعيلي والاتحاد المصريين، والشرطة العراقي، وأولمبيك آسفي والرجاء البيضاوي المغربيين، ومولودية الجزائر إلى دور ربع النهائي.

حيث يلعب الشباب مع الشرطة، والاتحاد السكندري مع الإسماعيلي، ومولودية الجزائر مع الرجاء، والاتحاد السعودي مع أولمبيك آسفي.