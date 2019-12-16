 الأمطار الغزيرة تؤجل الشوط الثاني من مباراة القادسية والشباب في الدوري الكويتي – إرم نيوز‬‎

الأمطار الغزيرة تؤجل الشوط الثاني من مباراة القادسية والشباب في الدوري الكويتي

الأمطار الغزيرة تؤجل الشوط الثاني من مباراة القادسية والشباب في الدوري الكويتي

المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق مختلفة في الكويت، اليوم الإثنين، بإنهاء مباراة القادسية والشباب قبل انطلاق الشوط الثاني بسبب استمرار هطول المطر، وسوء حالة أرضية الملعب وعدم إمكانية استمرار اللعب عليها لغرقها بمياه الأمطار.

وأعلن حكم المباراة تأجيل الشوط الثاني من مباراة القادسية والشباب ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الكويتي لكرة القدم (دوري فيفا)، بعد أن انتهى الشوط الأول بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وأعلن سالم سعدون الرشيدي عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، نائب رئيس لجنة المسابقات، إقامة الشوط الثاني من مواجهة الشباب والقادسية الساعة 18:30 من يوم الثلاثاء.

وشهد البلد الخليجي منذ ساعات الصباح الأولى هطولات مطرية غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة السرعة، نتج عنها غرق عدة شوارع ومناطق وسط تحذيرات رسمية بتوخي الحيطة لعدم استقرار الطقس.

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