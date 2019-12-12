القادسية يلدغ الكويت ويحافظ على لقب كأس السوبر الكويتي (فيديو)

سجل جيمس دينس هدفًا ليقود ناديه القادسية للفوز 1/0 على منافسه الكويت في كأس السوبر الكويتي، ليحافظ الفريق على لقبه في البطولة، اليوم الخميس.

وفشل الفريقان في التسجيل في النصف الأول من المباراة لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 71، افتتح جيمس دينس التسجيل بهدف بعد كرة عرضية، ليحقق القادسية الفوز 1/0 ويحافظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي والسادس في تاريخه.

وأحرز القادسية اللقب من قبل أعوام 2009، و2011، و2013، و2014، و2018، في حين ظل رصيد الكويت عند 4 ألقاب منها 3 على التوالي أعوام 2015، و2016، و2017.