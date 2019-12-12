هدف مباراة القادسية ضد الكويت.. جيمس دينس يتقدم لحامل اللقب (فيديو)

سجل رشيد جيمس دينس الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه القادسية مع الكويت في كأس السوبر الكويتي.
وجاء هدف جيمس دينس في الدقيقة 71 من المباراة. بعد ركلة ركنية.
القادسية 1 × 0 الكويت | هددددددددددددددددددف صوماليا “ ????
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حساب الاهداف : @ADNAN_GOAL pic.twitter.com/GHruBGqmQv
— Faster/One (@Riu9One) December 12, 2019
يتصارع الفريقان على لقب جديد لبطولة السوبر الكويتي، وفاز القادسية به 5 مرات مقابل 4 مرات للكويت.. وذهب آخر تتويج للقادسية العام الماضي.
ولم يخرج لقب كأس السوبر الكويتي من أحضان الفريقين منذ العام 2013 وكان العربي آخر فريق فاز به خارج القادسية والكويت العام 2012.
وبدأت البطولة العام 2008 وفاز بلقبها العربي، ويتكرر صدام القادسية والكويت على لقب السوبر للمرة التاسعة في تاريخ البطولة والسابعة على التوالي.. وفاز القادسية باللقب 3 مرات من أنياب الكويت والعكس صحيح فالكويت فاز باللقب 3 مرات من أنياب القادسية.