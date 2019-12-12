هدف مباراة القادسية ضد الكويت.. جيمس دينس يتقدم لحامل اللقب (فيديو)

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الفريقان يتصارعان على لقب جديد لبطولة السوبر الكويتي وفاز القادسية به 5 مرات مقابل 4 مرات للكويت.. وذهب آخر تتويج للقادسية العام الماضي.