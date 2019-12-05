أهداف مباراة العراق والبحرين: 2-2 (فيديو)

تقدم مهند علي لاعب المنتخب العراقي بهدف في شباك البحرين، خلال المباراة التي تقام ين الفريقين في نصف نهائي كأس الخليج العربي ”خليجي 24“.

وأحرز مهند هدفه في الدقيقة 6 بعد أن اقتنص كرة سقطت من أيدي حارس البحرين وأودع الكرة في الشباك.

وتعادل منتخب البحرين بعدها بدقيقتين من رأسية قوية عن طريق عبدالله الهزاع، ثم تبعه إبراهيم بايش بالهدف الثاني للعراق.

وقبل نهاية الوط الثاني أدرك محمد الجاسم هدف التعادل الثاني للبحرين.

فيديو : هدف منتخب #العراق يتقدم 1 – 0 على منتخب #البحرين في الدقيقة 6 عن طريق مهند علي في نصف نهائي #خليجي24 #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/v4GSq8OL9Q — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2019

هدف ⚽️#خليجي24 عبد الله الهزاع يحرز التعادل برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء في #العراق_البحرين العراق 1 البحرين 1#beINGulfCup pic.twitter.com/HBiSD9Xgyw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 5, 2019

فيديو : هدف منتخب #العراق يتقدم 2 – 1 على منتخب #البحرين في الدقيقة 18 عن طريق ابراهيم بايش في نصف نهائي #خليجي24 #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/HKCELzyoH6 — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2019

هدف ⚽️#خليجي24 محمد جاسم يحرز التعادل للأحمر في الوقت القاتل من #العراق_البحرين العراق 2 البحرين 2#beINGulfCup pic.twitter.com/fRBGgbFjty — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 5, 2019

تأهل المنتخب العراقي متصدرًا للمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بعدما فاز على قطر في لقاء الافتتاح بنتيجة 2-1 ثم فاز على منتخب الإمارات بثنائية دون رد وتعادل مع اليمن دون أهداف، وسجل أسود الرافدين في اللقاءات الثلاثة 4 أهداف واستقبلوا هدفًا واحدًا.

وصعد منتخب البحرين عبر المركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وبدأ مشواره بالتعادل مع عمان دون أهداف وخسر أمام السعودية بثنائية دون رد ثم فاز على الكويت بنتيجة 4-2 ، وسجل الفريق 4 أهداف واستقبل مثلها.