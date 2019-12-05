 أهداف مباراة العراق والبحرين: 2-2 (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة العراق والبحرين: 2-2 (فيديو)

أهداف مباراة العراق والبحرين: 2-2 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تقدم مهند علي لاعب المنتخب العراقي بهدف في شباك البحرين، خلال المباراة التي تقام ين الفريقين في نصف نهائي كأس الخليج العربي ”خليجي 24“.

وأحرز مهند هدفه في الدقيقة 6 بعد أن اقتنص كرة سقطت من أيدي حارس البحرين وأودع الكرة في الشباك.

وتعادل منتخب البحرين بعدها بدقيقتين من رأسية قوية عن طريق عبدالله الهزاع، ثم تبعه إبراهيم بايش بالهدف الثاني للعراق.

وقبل نهاية الوط الثاني أدرك محمد الجاسم هدف التعادل الثاني للبحرين.

تأهل المنتخب العراقي متصدرًا للمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بعدما فاز على قطر في لقاء الافتتاح بنتيجة 2-1 ثم فاز على منتخب الإمارات بثنائية دون رد وتعادل مع اليمن دون أهداف، وسجل أسود الرافدين في اللقاءات الثلاثة 4 أهداف واستقبلوا هدفًا واحدًا.

وصعد منتخب البحرين عبر المركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وبدأ مشواره بالتعادل مع عمان دون أهداف وخسر أمام السعودية بثنائية دون رد ثم فاز على الكويت بنتيجة 4-2 ، وسجل الفريق 4 أهداف واستقبل مثلها.

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