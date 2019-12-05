الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة العراق ضد البحرين في نصف نهائي كأس خليجي24

تقام اليوم الخميس، منافسات دور الأربعة ببطولة كأس الخليج العربي للمنتخبات (خليجي 24) التي تستضيفها قطر.

وسيكون المنتخب العراقي على موعد مع مواجهة قوية ضد البحرين في دور الأربعة بالبطولة الخليجية بحثًا عن تذكرة العبور لنهائي البطولة.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة العراق والبحرين في نصف نهائي كأس الخليج:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت العراق والبحرين والسعودية على ملعب ”عبد الله بن خليفة“ بنادي الدحيل القطري.

وتذاع المباراة عبر 5 قنوات هي بي إن سبورتس 1 والمفتوحة بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي كما تذاع عبر قناتي الكأس 1 و2 بصوت المعلقين أحمد الطيب وسمير اليعقوبي على الترتيب.

وتذاع المباراة -أيضًا- عبر قناة الكويت الرياضية بصوت المعلق حامد كميل وعمان الرياضية بصوت المعلق أحمد العجمي.

مشوار المنتخبين

تأهل المنتخب العراقي متصدرًا للمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بعدما فاز على قطر في لقاء الافتتاح بنتيجة 2-1 ثم فاز على منتخب الإمارات بثنائية دون رد وتعادل مع اليمن دون أهداف، وسجل أسود الرافدين في اللقاءات الثلاثة 4 أهداف واستقبلوا هدفًا واحدًا.

وصعد منتخب البحرين عبرالمركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وبدأ مشواره بالتعادل مع عمان دون أهداف وخسر أمام السعودية بثنائية دون رد ثم فاز على الكويت بنتيجة 4-2 ، وسجل الفريق 4 أهداف واستقبل مثلها.

تاريخ المواجهات

أقيمت 24 مباراة بين المنتخبين بدأت عام 1966 في بطولة كأس العرب وحقق منتخب العراق فوزاً ساحقاً بعشرة أهداف مقابل هدف واحد وتجدد اللقاء بعد 10 أعوام في خليجي 4 وفاز المنتخب العراقي بنتيجة 4-1 وحقق أسود الرافدين فوزاً ساحقاً جديداً برباعية نظيفة في خليجي 5 عام 1979.

واستمر مسلسل الانتصارات العراقية بالفوز في تصفيات كأس العالم 1982 بثنائية نظيفة ثم الفوز في بطولة خليجي 7 بهدف نظيف عام 1984 ولكن منتخب البحرين أوقف مسلسل الهزائم بالتعادل في بطولة كأس العرب 1985 ثم تأهلا للدور النهائي بالبطولة ذاتها وحصد منتخب العراق اللقب.

وتعادل المنتخبان دون أهداف في خليجي 8 عام 1986 ثم فاز المنتتخب العراقي بهدف نظيف في خليجي 9 عام 1988، وحقق منتخب البحرين أول فوز على العراق بثنائية دون رد في أغسطس 2001 بتصفيات كأس العالم 2002 ثم فاز العراق إياباً بهدف نظيف.

وفاز منتخب العراق بنتيجة 5-1 في تصفيات كأس آسيا 2004 وفاز البحرين إياباً بهدف نظيف وتعادلا في خليجي 18 عام 2007 ثم فاز منتخب البحرين في خليجي 19 عام 2009 وفاز منتخب العراق بنتيجة 3-2 في خليجي 20 عام 2010 وفاز منتخب البحرين بثلاثية نظيفة في دورة الألعاب العربية 2011.

وتقابل الفريقان في نصف نهائي بطولة خليجي 21 عام 2013 وتعادل المنتخبان، وفاز المنتخب العراقي بركلات الترجيح وتعادل المنتتخبان في بطولة غرب آسيا 2013 وتعادلا أيضاً في خليجي 23 عام 2017.

وفي عام 2019 ، يتقابل المنتخبان للمرة الرابعة بعدما فاز المنتخب البحريني بلقب غرب آسيا على حساب العراق في الدور النهائي بهدف نظيف وتعادلا ذهاباً وإياباً في تصفيات كأس العالم 2022.

وإجمالاً، يتفوق منتخب العراق بواقع 10 انتصارات مقابل 5 انتصارات فقط للبحرين و9 تعادلات.

أسلحة العراق.. وجماعية كاتانيتش

يراهن منتخب العراق على الأداء الرائع الذي قدمه أسود الرافدين في البطولة حتى الآن والتأهل لنصف النهائي بصدارة المجموعة الأولى مع جماعية المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش.

وقال كاتانيتش المدير الفني لمنتخب العراق في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن المباراة صعبة لأنها في مرحلة حرجة وتنافسية أكبر في دور الأربعة مبدياً شعوره بالفخر بالمجموعة الحالية التي تضم عناصر واعدة ومميزة.

ومن المقرر أن يعتمد منتخب العراق على تشكيلته الأساسية بعدما أراح بعض اللاعبين في لقاء اليمن ، ويعول كاتانيتش على الحارس محمد حميد وأمامه ثلاثة المدافعين علي فائز وسعد ناطق وأحمد إبراهيم مع رباعي الوسط صفاء هادي وأمجد عطوان والظهير الأيمن علاء مهاوي والظهير الأيسر علي عدنان.

ويقود خط الهجوم علاء عبد الزهرة بجانب علاء عباس وإبراهيم بايش مع دور للورقة الرابحة مهند علي ”ميمي“.. ويغيب مصطفى محمد للإيقاف بعد طرده في لقاء اليمن وتقدم منتخب العراق بالتماس لرفع الإيقاف.

مغامرة البحرين

يتطلع منتخب البحرين لاستكمال مغامرته في البطولة بعدما عاد بقوة للصورة بفوز كبير على الكويت بنتيجة 4-2 اقتنص به بطاقة التأهل لنصف النهائي.

وأعرب المدرب البرتغالي هيليو سوزا المدير الفني لمنتخب البحرين عن ثقته في القدرة على تقديم عرض جيد، موضحاً أن مباريات العراق دائماً تتسم بالضغط والندية والإثارة.

ويعتمد منتخب البحرين على الأرجح على نفس تشكيلة لقاء الكويت بوجود الحارس السيد جعفر وأمامه رباعي الدفاع سيد رضا وسيد مهدي وأحمد نبيل وراشد الحوطي بينما يقود خط الوسط علي حرم وجاسم الشيخ وعلي جعفر وكميل الأسود وفي الهجوم محمد الرميحي ومهدي فيصل.

وقال محمد عظيمة مدرب الأهلي البحريني الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن الندية حاضرة في لقاءات الفريقين لأن التعادل فرض كلمته في آخر لقاءين كما أن منتخب العراق لم يفز منذ فترة طويلة على البحرين.

وأضاف: ”المنتخب العراقي أظهر شخصية قوية وأداءً سريعًا مع توليفة من الشباب واللاعبين أصحاب الخبرات وهو سلاح أسود الرافدين لحسم المواجهة، ولكن منتخب البحرين لديه خبرات وجماعية مميزة“.