جمال بلماضي وجروس ضمن القائمة المختصرة لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2019

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، عن قائمته المختصرة للمرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب في القارة الأفريقية لعام 2019.

وكان ”كاف“ أعلن عن قائمة تضم 10 مدربين من قبل، ليتم تقليصهم إلى 5 فقط لاختيار الأفضل منهم.

وتستضيف مصر حفل كاف لاختيار الأفضل في القارة الأفريقية هذا العام، والمقرر إقامته في الـ 7 من شهر يناير العام المقبل.

المدربون المرشحون للأفضل في أفريقيا:

1 – جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر.

2- كريستال جروس المدير الفني السابق للزمالك، وأهلي جدة الحالي.

3- معين الشبعاني المدير الفني للترجي التونسي.

4- نيكولا دوبويه المدير الفني لمنتخب مدغشقر.

5- أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال.

وكان الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب السابق والحالي لمنتخب السعودي حصل على لقب أفضل مدرب العام الماضي.

The list gets shorter ????

Which one of these 5⃣ managers will win Coach of the Year❓#CAFAwards2019 pic.twitter.com/MzcyWJRlIT

— CAF (@CAF_Online) December 4, 2019