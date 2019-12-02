وفاة عوض كرومة لاعب نادي هلال الفاشر السوداني متأثرًا بإصابته في حادث مروري

نعى نادي هلال الفاشر السوداني لاعبه عوض كرومة الذي توفّى -صباح اليوم الاثنين- متأثرًا بإصابته إثر الحادث المروري، الذي تعرضت له حافلة الفريق الأسبوع الماضي.

وكانت تعرضت حافلة الفريق لحادث سير، بمنطقة المويلح غرب العاصمة الخرطوم، في أثناء عودة الفريق من مدينة عطبرة، عقب مباراة خاضها في الجولة العاشرة من الدوري السوداني أمام فريق الأهلي.

ويعد عوض كرومة الضحية الثانية للحادث المروري المروع الذي تعرضت له حافلة الفريق الأحد الماضي.

وكان نادي هلال الفاشر أعلن في وقت سابق وفاة الهادى محمدين المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول إثر حادث حركة أليم الأحد الماضي.

ونشر النادى السودانى، عبر موقعه الرسمي أن حافلة الفريق تعرضت إلى حادث بالقرب من منطقة ”المويلح“، أثناء توجهه إلى الفاشر عقب خوض مباراة الجولة العاشرة من الدوري المحلي أمام أهلي عطبرة الجمعة الماضي.