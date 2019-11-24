وفاة مدرب الهلال الفاشر السوداني في حادث سير مروع لحافلة الفريق

كشف نادي الهلال الفاشر السوداني عن وفاة الهادي محمدين، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول، إثر حادث سير أليم، صباح اليوم الأحد، بمنطقة المويلح.

ونشر النادي السوداني، عبر موقعه الرسمي، أن حافلة الفريق تعرضت إلى حادث بالقرب من منطقة المويلح، في أثناء توجهه إلى الفاشر عقب خوض مباراة الجولة العاشرة من الدوري المحلي أمام أهلي عطبرة، يوم الجمعة.

وأكد النادي أن الحادث أسفر عن وقوع إصابات لعدد من أعضاء البعثة، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وحقق الأهلي عطبرة الفوز على الفاشر بهدفين دون رد، إذ يقبع الفاشر في المركز الـ14 بالمسابقة برصيد 9 نقاط جمعها من 10 مباريات.