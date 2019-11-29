خليجي 24.. كريم بوضياف لاعب المنتخب القطري يفشل في التحدث باللغة العربية (فيديو)

فشل كريم بوضياف لاعب المنتخب القطري في التحدث باللغة العربية، عقب نهاية مباراة فريقه أمام اليمن في الجولة الثانية من بطولة خليجي 24.

وحاولت قناة ”الكاس“ القطرية إجراء حوار مع كريم بوضياف، ولكنه اعتذر بحجة عدم قدرته على الحديث باللغة العربية.

وتعرض مراسل القناة لإحراج بالغ، ما دفعه لإنهاء المقابلة والعودة إلى الأستوديو.

فيديو

لاعب منتخب قطر لمذيع قناة الكأس: أنا لا أتحدث اللغة العربية ! #قطر_اليمن pic.twitter.com/21Jl9yDkiV — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) November 29, 2019

وأحرز الظهير الأيسر عبدالكريم حسن ثلاثية ليقود قطر بطلة آسيا لفوز سهل 6-صفر على اليمن وتحقيق انتصارها الأول في كأس الخليج لكرة القدم على استاد خليفة الدولي في الدوحة، اليوم الجمعة.

وافتتح حسن أفضل لاعب في آسيا عام 2018 التسجيل من مدى قريب بعد 29 دقيقة عندما أخطأ لاعب الوسط ناصر الجحوشي في إبعاد الكرة أمام المرمى بعد ركلة ركنية، ليحولها الظهير الأيسر بلمسة بسيطة إلى الشباك.

واقترب خوخي بوعلام من التسجيل لكنه قابل كرة عرضية بتسديدة مباشرة خارج المرمى من مسافة قريبة، قبل أن يضاعف حسن لاعب السد النتيجة بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء خدعت الحارس سالم عوض في الدقيقة 36.

وعزز المعز علي، هداف كأس آسيا التي أقيمت مطلع العام الحالي، تفوق قطر في الدقيقة 57 بعد أن تبادل الكرة مع أكرم عفيف عند حافة منطقة الجزاء، قبل أن يستدير ويطلق تسديدة رائعة بقدمه اليسرى في سقف المرمى.

وجعل حسن النتيجة 4-صفر في الدقيقة 72 من ركلة جزاء احتسبت بعد لمسة يد من الجحوشي داخل المنطقة، وأضاف البديل عبدالله الأحرق الهدف الخامس بقذيفة بعيدة المدى في الدقيقة 85.

واختتم عفيف مهاجم السد السداسية في الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما تبادل الكرة مع البديل محمد مونتاري قبل أن يضعها بهدوء في الشباك.

ووضعت قطر، التي فقدت جهود لاعب الوسط عبدالعزيز حاتم في الشوط الأول بسبب إصابة في الكتف على ما يبدو، أول ثلاث نقاط في رصيدها بالمجموعة الأولى بعد خسارتها 2-1 أمام العراق في المباراة الافتتاحية.

وتتساوى قطر في رصيد النقاط مع الإمارات التي سقطت أمام المنتخب العراقي في وقت سابق اليوم. وضمن العراق التأهل إلى الدور قبل النهائي بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، بينما تخوض قطر مواجهة فاصلة ضد الإمارات في الجولة الأخيرة يوم الاثنين المقبل، حيث سيحصل الفائز على بطاقة الصعود الأخرى إلى المربع الذهبي.

ولا يملك اليمن أي نقاط في مؤخرة ترتيب المجموعة، وسيواصل بحثه المستمر منذ فترة طويلة عن أول انتصار في تاريخه بكأس الخليج.