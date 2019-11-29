عبدالكريم حسن يقود قطر لاكتساح اليمن بسداسية نظيفة في خليجي 24 (فيديو)

أحرز الظهير الأيسر عبدالكريم حسن ثلاثية ليقود قطر بطلة آسيا لفوز سهل 6-صفر على اليمن، وتحقيق انتصارها الأول في كأس الخليج لكرة القدم على استاد خليفة الدولي في الدوحة، اليوم الجمعة.

وافتتح حسن أفضل لاعب في آسيا عام 2018 التسجيل من مدى قريب بعد 29 دقيقة، وضاعف ظهير السد النتيجة بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 36.

وعزز المعز علي، هداف كأس آسيا التي أقيمت مطلع العام الحالي، تفوق قطر عندما جعل النتيجة 3-صفر في الدقيقة 57، وأكمل حسن ثلاثيته الشخصية من ركلة جزاء في الدقيقة 72.

وأضاف البديل عبدالله الأحرق الهدف الخامس بقذيفة بعيدة المدى في الدقيقة 85 واختتم أكرم عفيف السداسية في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ووضعت قطر أول ثلاث نقاط في رصيدها بالمجموعة الأولى بعد خسارتها 2-1 أمام العراق في المباراة الافتتاحية، بالتساوي مع الإمارات التي سقطت أمام المنتخب العراقي في وقت سابق اليوم.

وضمن العراق التأهل إلى الدور قبل النهائي بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، بينما تخوض قطر مواجهة فاصلة ضد الإمارات في الجولة الأخيرة يوم الإثنين المقبل، حيث سيحصل الفائز على بطاقة الصعود الأخرى إلى المربع الذهبي.

ولا يملك اليمن أي نقاط في مؤخرة ترتيب المجموعة، وسيواصل بحثه المستمر منذ فترة طويلة عن أول انتصار في تاريخه بكأس الخليج.