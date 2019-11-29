عبدالكريم حسن يقود قطر لاكتساح اليمن بسداسية نظيفة في خليجي 24 (فيديو)

أحرز الظهير الأيسر عبدالكريم حسن ثلاثية ليقود قطر بطلة آسيا لفوز سهل 6-صفر على اليمن، وتحقيق انتصارها الأول في كأس الخليج لكرة القدم على استاد خليفة الدولي في الدوحة، اليوم الجمعة.
وافتتح حسن أفضل لاعب في آسيا عام 2018 التسجيل من مدى قريب بعد 29 دقيقة، وضاعف ظهير السد النتيجة بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 36.
وعزز المعز علي، هداف كأس آسيا التي أقيمت مطلع العام الحالي، تفوق قطر عندما جعل النتيجة 3-صفر في الدقيقة 57، وأكمل حسن ثلاثيته الشخصية من ركلة جزاء في الدقيقة 72.
وأضاف البديل عبدالله الأحرق الهدف الخامس بقذيفة بعيدة المدى في الدقيقة 85 واختتم أكرم عفيف السداسية في الوقت المحتسب بدل الضائع.
ووضعت قطر أول ثلاث نقاط في رصيدها بالمجموعة الأولى بعد خسارتها 2-1 أمام العراق في المباراة الافتتاحية، بالتساوي مع الإمارات التي سقطت أمام المنتخب العراقي في وقت سابق اليوم.
وضمن العراق التأهل إلى الدور قبل النهائي بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، بينما تخوض قطر مواجهة فاصلة ضد الإمارات في الجولة الأخيرة يوم الإثنين المقبل، حيث سيحصل الفائز على بطاقة الصعود الأخرى إلى المربع الذهبي.
ولا يملك اليمن أي نقاط في مؤخرة ترتيب المجموعة، وسيواصل بحثه المستمر منذ فترة طويلة عن أول انتصار في تاريخه بكأس الخليج.
فيديو : هدف #منتخبنا_الوطني يتقدم 1-0 على #اليمن في الدقيقة 29 عن طريق عبدالكريم حسن .. #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/aXSeaBS5HW
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2019
فيديو : هدف #منتخبنا_الوطني يتقدم 2 – 0 على #اليمن في الدقيقة 37 عن طريق عبدالكريم حسن .. #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/JAaAUvZF2i
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2019
فيديو : هدف #منتخبنا_الوطني يتقدم 3 – 0 على #اليمن في د57 عن طريق المعز علي .. #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/jynhKh0lP0
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2019
فيديو : هدف #منتخبنا_الوطني يتقدم 4 – 0 على #اليمن في د72 عن طريق عبدالكريم حسن .. #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/Q6TFUqD0bg
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2019
فيديو : هدف #منتخبنا_الوطني يتقدم 5 – 0 على #اليمن في د85 عن طريق عبدالله الاحرق .. #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/2r93N1w1S6
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2019
فيديو : هدف #منتخبنا_الوطني يتقدم 6 – 0 على #اليمن في د90 عن طريق اكرم عفيف .. #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/ZBw5KMrykq
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2019