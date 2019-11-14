منتخب أستراليا ينزل الخسارة الأولى بالأردن في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وفوز كاسح للكويت (فيديو)

واصل منتخب أستراليا انطلاقته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، بتحقيق الفوز الرابع على التوالي، والذي جاء على حساب الأردن بنتيجة 1/0، اليوم الخميس، ضمن المجموعة الثانية.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13، بتوقيع آدم تاغرت، بتسديدة من فوق حارس الأردن.

ورفع الفوز رصيد الكنغر الأسترالي إلى 12 نقطة من 4 مباريات في حين تلقى منتخب الأردن الخسارة الأولى ليتجمد رصيد النشامى عند 7 نقاط في المركز الثاني مع الكويت.

وفي المجموعة ذاتها تغلب منتخب الكويت 9/0 على تايبيه، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط مناصفة مع الأردن.

وسجل أهداف الكويت يوسف السلمان (هدفين)، وفهد الأنصاري، وبدر المطوع، وفيصل الحزم، وفيصل الحربي، وشبيب الخالدي، ومبارك الفنيني، وهدف عكسي.

تصفيات كأس العالم آسيا : الأردن 0 – 1 أستراليا | هدف أستراليا الأول في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/1WguqM4StF — اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 14, 2019