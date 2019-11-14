تصفيات كأس العالم 2022.. منتخب عُمان يدك شباك بنغلادش واليمن يهزم فلسطين (فيديو)

سجل منتخب سلطنة عُمان 4 أهداف في الشوط الثاني ليفوز 4/1 على بنغلادش ضمن المجموعة الخامسة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، اليوم الخميس.

وافتتح محسن جوهر أهداف أصحاب الأرض بتسديدة قوية في الدقيقة 48 من عند حافة منطقة الجزاء، قبل أن يعزز المنذر العلوي النتيجة في الدقيقة 68 عندما تابع تمريرة عرضية بتسديدة مباشرة في الشباك من مدى قريب، ليحرز هدفه الرابع في التصفيات حتى الآن.

وجعل البديل أرشد العلوي النتيجة 3/0 بتسديدة أرضية زاحفة قوية من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 78، لكن بعدها بدقيقتين اهتزت شباك الحارس المخضرم علي الحبسي بهدف بيبلو أحمد من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واختتم عمران الحيدي رباعية عُمان في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليرفع رصيد منتخب بلاده إلى 9 نقاط من 4 مباريات في المركز الثاني متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن قطر المتصدرة.

وتتذيل بنغلادش المجموعة بنقطة واحدة بينما تأتي أفغانستان في المركز الثالث بـ4 نقاط بعد تعادلها 1/1 في وقت سابق اليوم مع ضيفتها الهند صاحبة المركز الرابع بـ3 نقاط.

وصعد اليمن للمركز الثالث في المجموعة الرابعة بفوزه 1/0 على المنتخب الفلسطيني، إذ رفع رصيده إلى 5 نقاط بينما تراجع المنتخب الفلسطيني وسنغافورة للمؤخرة بـ4 نقاط.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل 4 فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

تصفيات كاس العالم اسيا : عمان 4 × 1 بنغلاديش | اهداف المباراة HD في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/Ddg5zr82Qt — اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 14, 2019